Depremden etkilenen işletmelere 450 milyon dolar destek! KOSGEB detayları duyurdu

KOBİ'LERDEN BÜYÜK İLGİ İbrahimcioğlu'nun ziyaretinin sonraki durakları Adıyaman ve Malatya oldu. İbrahimcioğlu, Adıyaman ve Malatya'da da ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi. Bölgede bulunan KOBİ'lerin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda İbrahimcioğlu, projenin ayrıntılarını anlattı. KOBİ'ler de İbrahimcioğlu ve ekibine proje hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖDEMEYE DÖNÜŞECEK KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, KOSGEB'in Dünya Bankası iş birliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteğini hayata geçirdiklerinin altını çizerek "Toplamda 11 ili destekleyecek krediyi ülkemize getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği bu desteğe çok kısa sürede 11 bin 700 başvuru aldık. Başvurular hızla onaylanıyor. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek bu programda amacımız, adında da olduğu gibi canlanma yani KOBİ'lerimize can suyu vermek" diye konuştu.

ÖDEMELER TAKSİTSİZ OLACAK 200 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar olacak desteğin hasar durumuna göre belirleneceği, program başvurularının da çok kolay olduğunu anlatan İbrahimcioğlu, "Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye'de hasarsız olmasına rağmen yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler de bu destekten faydalanabilecek. Başvuruların tamamı online olarak alınıyor. Ödemeler taksitsiz bir şekilde hesaplara yatırılacak. Buradaki muradımız, 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek" dedi.

YENİ PAKETLER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin deprem bölgesindeki işletmesini devam ettirmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek "Ticaretin çarklarının dönmesi için canlanma desteği diyoruz. Bu destek; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri memnun edecek. 450 milyon dolarlık finansman, bölgenin tamamına girmiş olacak. Aldığı bu desteği nereye harcayacağının hesabını sormuyoruz. Faizsiz bir destek paketini, depremzede KOBİ'lerimize sunmuş olacağız. Yeni destek paketleri için uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. KOBİ'ler, KOSGEB'in internet sitesinde destekler linkine tıklayarak başvurularını yapabiliyorlar" açıklamasını yaptı. BİZE CAN SUYU OLACAK Hatay'da programa ilişkin gerçekleşen toplantıya katılan Emire Oflazoğlu, yavaş yavaş toparlanacaklarını belirterek "KOSGEB başkanımızın dediği gibi bu destek bize can suyu olacak. Canlanma desteğine herkes başvursun. Gerçekten paraya ihtiyacımız var" dedi. Hataylı KOBİ Seracettin Gezer de bu desteğin esnafı motive edeceğini belirterek "En azından bir başlangıç olacak. Ağır aksak işleyen bir başlangıç yapan esnaflarımıza yürümeleri için bir avantaj olacak" diye konuştu.

MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ Hataylı Sema Yeşilağaç Alpaslan, şehirde küçük büyük demeden çok şeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Ben kendi firmam için başvuru yapacağım. Bu destek toparlanmamıza yardımcı olacak" dedi. Nasrettin Bucak da işletmesinin depremde yerle bir olduğunu anlatarak "Memleketi ayağa kaldıracağız inşallah. Bu destek, dükkanını açamayan esnafımıza faydalı olacaktır" diye konuştu. YENİDEN DOĞUYORUZ Kahramanmaraş'taki toplantıya katılan Betül Zabun Kengel, desteğin faizsiz olmasının önemine işaret ederek "İşletmelerimiz deprem sonrası çok küçüldü. Bu tür desteklerle, hibelerle, faizsiz kredilerle yeniden doğuş gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle verilen bir TL'lik destek bile çok kıymetli" dedi. Kahramanmaraş'ta bakırcılık yapan Selami Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KOSGEB'e teşekkür ederek "Küçük esnafa can suyu oldular" diye konuştu. Selim Şahin, Kahramanmaraş'ta esnafın ciddi anlamda mağdur olduğunu kaydederek "Bu desteğin ciddi faydalar getireceğine inanıyorum. 2 yıl ödemesiz olması, büyük avantaj. Bu tip projelerin devam etmesini diliyorum" dedi.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK Adıyaman'daki toplantının iştirakçilerinden Dilvin Şirvan Toprak, depremden önce iç giyim firması sahibi olduğunu belirterek "Bu destek, istihdam sağlayacak, hepimiz için bir destek olacak" dedi. Adıyaman'da terzilik yapan Şaban Kuşpınar ise "Terzihanem yıkıldı. Şu anda konteynerde ufak çaplı devam ediyorum. Bu destekle en azından iş yerimi ayağa kaldırırım. Daha geniş bi alanda hizmet vermeye çalışırım" diye konuştu. Projeyi olumlu bulduğunu söyleyen Adıyamanlı esnaf Gönül Şahin de "Küçük ve orta ölçekli işletmeler tamamen durağan bir şekilde. Birçok işletmenin faaliyeti durmuş durumda, projenin burada bir canlılık ve hareketlilik kazandıracağına inanıyorum" dedi. ZAMANINDA GELEN BİR DESTEK Malatya'daki toplantıya katılan ve peyzaj işleri yapan Meltem Çetin, iki iş yerinin de depremde zarar gördüğünü kaydederek "Bu desteği çok gerekli ve önemli buluyorum. Çok zamanında gelen bir destek. Destekle zarar gören işimi yeniden ayağa kaldırmayı, hayata yeniden başlamayı ve ilerlemeyi düşünüyorum" diye konuştu. Malatyalı matbaacı Ali Er ise "Matbaamız, bütün makinelerimiz zarar gördü. Bu desteği çok önemli buluyoruz. Baba oğula vermez bu desteği. Hiç olmazsa sıkıntılarımızın bir kısmını da olsa giderir. Ben de başvuru yapacağım" dedi.