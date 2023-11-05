Altında yeni rekor! Gram 1.830 TL’yi gördü

Altın fiyatları son günlerde yönünü yukarı çevirmiş durumda. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 1830 lira seviyesine çıktı. Daha sonra geri çekildi ama 1.800 liranın üzerinde kalmayşa devam etti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,34 değer kazancıyla 1.821 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12.238 liraya yükseldi. Uzmanlara göre, FED'in faiz indirimi beklentisi piyasada yaklaşık 2 ay önceye çekilirken aynı zamanda Amerikan hazine tahvilleri eğrisinin orta ve uzun vadeleri yaklaşık 15-20 baz puan aralığında aşağıya geldi. Bu gelişmeler de, İsrail-Filistin savaşından sonra ciddi bir yükselişe geçen altın fiyatlarına destek vererek ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselmesine sebep oldu. İçerde ise dolar TL kurunun bir süredir yukarı yönlü, kademeli olarak artışı sonrasında gram altın fiyatında da rekor seviyeleri görülmüş oldu.





VAKIFBANK'A SAĞLIK SPONSORU

Academıc Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu 2019-2020 sezonundan bu yana aralıksız sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile sponsorluk sözleşmesini bir kez daha yeniledi. VakıfBank Spor Kulübü'nün altyapıları dâhil tüm sporcularının sağlığı, 2023-2024 sezonunda da Academic Hospital'a emanet edildi. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Sağlıklı yarınlar için spora ve sporculara desteği misyon ediniyoruz. Yenilenen sponsorluğumuz kapsamında; sporcuların sezon boyunca tüm sağlık kontrollerinde, tüm tanı ve tedavilerinde yanlarında olacağız" dedi. VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan da "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde voleybolda ülke olarak bir dünya markası olmak ve dünyanın zirvesinde yer almak bizim için anlamlı ve tarif edilemez bir gurur. Academic Hospital'a kulübümüze ve sporcularımıza sağladığı imkanlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. İmza törenine milli voleybolcular Zehra Güneş, İdil Naz Başcan ve Karmen Aksoy da katıldı.



İNTİBAK DEĞİL İYİLEŞTİRME

Çalışma Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakan Vedat Işıkhan'ın, TBMM'de, emekli aylıklarındaki iyileştirmelere yönelik düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."