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Halkbank, Ziraat 15 yıl vade 1.20 faiz fırsatı yüzleri güldürecek! 24 ay ertelemeli; 1.000.000 TL konut kredisi taksit tablosu çıktı

Son aylarda konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi ev almak isteyen vatandaşlar için finansman imkanlarını zorlaştırmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yeni düzenleme ile kamu bankaları tarafından sunulacak yüzde 1.20'ye kadar düşen faiz oranlarıyla konut kredisi imkanı, emlak piyasasının canlanmasına önemli bir katkı sağlayacak. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:21 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:51
Halkbank, Ziraat 15 yıl vade 1.20 faiz fırsatı yüzleri güldürecek! 24 ay ertelemeli; 1.000.000 TL konut kredisi taksit tablosu çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu olarak ilk konut edinimini desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme açıkladı. Bu düzenleme kapsamında, ilk evini almak isteyen vatandaşlar için cazip olanaklar sunulacak. 1.20 faizli olması beklenen kredinin 180 aya kadar vade imkanı da olacağı ileri sürüldü. İşte bu düşük faizli konut kredisi hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"



BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

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