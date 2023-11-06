500 TL tahsis ücreti + 120 ay vade fırsatıyla geliyor! 1,2,3 Milyon Konut Kredisi için taksit planı ve geri ödeme tablosu çıktı! Halkbank, Vakıfbank...



Kredi faiz oranları; Bankamızdan en az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Bankamız kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, Bankamızdan Hayat Sigortası, DASK, Konut Sigortası yaptıran, ilave olarak; BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşterilerimiz için geçerlidir.





Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 100.000 TL 120 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında müşterimiz için bir yıllık sigorta primi 248,44 TL' dir.



Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar. 3.000.000 TL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE TAKSİT ÖDEMESİ 2.000.000 TL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE TAKSİT ÖDEMESİ 1.000.000 TL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VE TAKSİT ÖDEMESİ VAKIFBANK SarıPanjur Ev Kredisi Yıllardır hayalini kurduğunuz o eve sahip olmanın şimdi tam zamanı VakıfBank, uzun vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla sizi sıkıntıya sokmadan ev sahibi yapıyor. İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ İMKANI Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor. KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK? Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.