5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! 1 Ekim 2008 öncesi sonrası sigorta girişi olanlara müjde

Bağ-Kur sigortalıları arasında, Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman azaltılacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle beraber 1800 gün prim indirimi ve 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak. Peki, ne zaman yasa çıkacak? İşte detaylar...
BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.
Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.
BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.