5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! 1 Ekim 2008 öncesi sonrası sigorta girişi olanlara müjde

Bağ-Kur sigortalıları arasında, Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman azaltılacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle beraber 1800 gün prim indirimi ve 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak. Peki, ne zaman yasa çıkacak? İşte detaylar...