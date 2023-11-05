PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! 1 Ekim 2008 öncesi sonrası sigorta girişi olanlara müjde

Yapılan açıklamalara göre, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 9000 prim günü şartı yerine 7200 prim günü ile emeklilik hakkı tanınması gündemde. Bu, Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir kolaylık ve erken emeklilik imkanı sunacak bir adım olacak. Çalışmanın detayları henüz tam olarak netleşmese de, 7200 prim günü şartı, birçok Bağ-Kur'lu için daha erken emeklilik umudu anlamına geliyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:20 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:21
5 yaş -1800 gün erken emekli olacaksınız! Güzel haber geldi! 1 Ekim 2008 öncesi sonrası sigorta girişi olanlara müjde

Bağ-Kur sigortalıları arasında, Bağ-Kur prim gün sayısının ne zaman azaltılacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalardan sonra, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bu gelişmelerle beraber 1800 gün prim indirimi ve 5 yıl erken emeklilik söz konusu olacak. Peki, ne zaman yasa çıkacak? İşte detaylar...

BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

BAĞ-KUR'LULAR NASIL EYT KAPSAMINA GİRİYOR?

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.



9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Düzenlemenin 2. Torba Yasa ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor.



Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler
SON DAKİKA