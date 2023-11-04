SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 6-7 Kasım’da paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.500 TL ödenecek

Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, daha fazla müşteri çekmek ve tercih edilmek adına yaratıcı ve cazip reklam kampanyaları ile promosyon teklifleri sunuyor. Her banka emeklilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kimi bankalar, promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor.
Garanti BBVA
3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL
Ziraat Bankası
3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL