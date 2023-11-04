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SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 6-7 Kasım'da paralar IBAN'a yatacak! Kişi başı 10.500 TL ödenecek

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı 2023 yılın ikinci yarısında daha da arttı. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emeklinin bulunması, bankaların emeklilere özel promosyonlar sunma konusundaki rekabeti artırmış durumda. Her banka, emeklilere cazip teklifler sunarak daha fazla müşteri çekmeyi hedefliyor. Kimi bankalar promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor. Özellikle Temmuz ayındaki zam oranlarının artması bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da alevlendirdi.

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Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 11:22 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:44
SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 6-7 Kasım’da paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.500 TL ödenecek

Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, daha fazla müşteri çekmek ve tercih edilmek adına yaratıcı ve cazip reklam kampanyaları ile promosyon teklifleri sunuyor. Her banka emeklilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kimi bankalar, promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor.

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Emekliye 13.97 Refah Payı hesaplandı! SSK, Bağkur'luların %5 ek ödemeyle en düşük emekli maaşı 11.000 TL'yi aşacak! 7.500 TL alanlara seyyanen dahil...

Garanti BBVA

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

Ziraat Bankası

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

İş Bankası

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL
10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL

TEB

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

QNB Finansbank

Aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL

Denizbank

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Akbank

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 6.000 TL
3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 7.000 TL
7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 9.000 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL

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