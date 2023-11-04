SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 6-7 Kasım’da paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.500 TL ödenecek

Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, daha fazla müşteri çekmek ve tercih edilmek adına yaratıcı ve cazip reklam kampanyaları ile promosyon teklifleri sunuyor. Her banka emeklilere özel sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kimi bankalar, promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri daha fazla avantaj sunarak emeklilere çekici fırsatlar sunuyor.