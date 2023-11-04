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Toplu para ödeme fırsatı o kişilere özel bildirildi! SGK'da birikmiş tüm paranızı anında çekebilirsiniz

SGK emeklilik için gerekli şartları tamamlayamayan vatandaşlar için toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için SGK tarafından sunulan toplu para iadesi, prim ve hizmet süresi yetersizliği nedeniyle emekli olamayanlara bir fırsat sunuyor. Bu ödeme SGK'ya başvurarak talep edildiğinde gerçekleştiriliyor. Emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamayanlar, SGK'dan bu ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:49 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:50
Toplu para ödeme fırsatı o kişilere özel bildirildi! SGK’da birikmiş tüm paranızı anında çekebilirsiniz

Emeklilik hakkı SGK prim ve hizmet süresi şartlarına bağlı olarak belirlenir. Ancak bazı kişiler bu şartları karşılama şansı kalmadığında toplu para ödemesi talep edebiliyor. SGK emeklilik hakkını kaybeden kişilere belirli bir ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu ödeme prim ve hizmet süresinin yetersiz olması nedeniyle emekli olamayanlara bir çözüm getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik hakkını kaybeden kişilerin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla emeklilik ödemesini iade ediyor.

HANGİ ŞARTLARDA TOPLU PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ?

Türkiye'de emekli olabilmek için üç temel şartın tamamlanması gerekmektedir: yaş, prim gün sayısı ve hizmet süresi. Bu şartlardan herhangi birini eksik yapanlar emekli olma hakkını kaybederler. Ancak SGK emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi hakkı sunmaktadır.

Prim ve Hizmet Süresi Yetersizliği: SGK toplu para iadesi hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan, prim ve hizmet süresi yetersizliği şartlarının sağlandığını gösteren belgeler talep eder.

Alt ve Üst Sınırlar: Yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Prime esas kazanç en az brüt asgari ücret, en fazla da brüt asgari ücretin 7.5 katı olabilir. Bu sınırlar dahilinde yatırılan primler, toplu para iadesi kapsamında geri ödenebilir.

Toplu Ödeme Kimlere Yapılabilir?

Yaşını doldurduğu halde prim günleri yetersiz kaldığı için emekli olamayanlara yatırmış oldukları primler için toplu ödeme yapılır. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir.

Örneğin 1999 Ekim ayında çalışmaya başlayan bir BAĞ-KUR'lu erkek en az 9000 prim günüyle 60 yaşında, 5400 prim günüyle de 62 yaşında emekli olabilir. Ancak bu kişi 62 yaşını doldurduğunda prim günü 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlamak için 14 ay daha bekleyebilir ya da ödemiş olduğu primlerin iadesini alabilir.

Önemli Noktalar

Yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için ödenen primler iade edilir. Genel sağlık sigortası için kesilen primler iade edilmez.

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi olarak 4/a'lılardan yüzde 14, 4/b'lilerden ise yüzde 20 oranında prim kesilir. 4/a'lı çalışanlar için işverenden kesilen primlerin hiçbiri iade edilmez.

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