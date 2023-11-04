Toplu para ödeme fırsatı o kişilere özel bildirildi! SGK’da birikmiş tüm paranızı anında çekebilirsiniz

Emeklilik hakkı SGK prim ve hizmet süresi şartlarına bağlı olarak belirlenir. Ancak bazı kişiler bu şartları karşılama şansı kalmadığında toplu para ödemesi talep edebiliyor. SGK emeklilik hakkını kaybeden kişilere belirli bir ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu ödeme prim ve hizmet süresinin yetersiz olması nedeniyle emekli olamayanlara bir çözüm getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik hakkını kaybeden kişilerin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla emeklilik ödemesini iade ediyor.

HANGİ ŞARTLARDA TOPLU PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ? Türkiye'de emekli olabilmek için üç temel şartın tamamlanması gerekmektedir: yaş, prim gün sayısı ve hizmet süresi. Bu şartlardan herhangi birini eksik yapanlar emekli olma hakkını kaybederler. Ancak SGK emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi hakkı sunmaktadır.