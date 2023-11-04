Toplu para ödeme fırsatı o kişilere özel bildirildi! SGK’da birikmiş tüm paranızı anında çekebilirsiniz

Toplu Ödeme Kimlere Yapılabilir?
Yaşını doldurduğu halde prim günleri yetersiz kaldığı için emekli olamayanlara yatırmış oldukları primler için toplu ödeme yapılır. Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir.
Örneğin 1999 Ekim ayında çalışmaya başlayan bir BAĞ-KUR'lu erkek en az 9000 prim günüyle 60 yaşında, 5400 prim günüyle de 62 yaşında emekli olabilir. Ancak bu kişi 62 yaşını doldurduğunda prim günü 5000'de kalmışsa, ya primini 5400'e tamamlamak için 14 ay daha bekleyebilir ya da ödemiş olduğu primlerin iadesini alabilir.
Önemli Noktalar
Yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için ödenen primler iade edilir. Genel sağlık sigortası için kesilen primler iade edilmez.
Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi olarak 4/a'lılardan yüzde 14, 4/b'lilerden ise yüzde 20 oranında prim kesilir. 4/a'lı çalışanlar için işverenden kesilen primlerin hiçbiri iade edilmez.