Gençlere 150 bin liralık destek I Evlilik kredisinin detayları belli oldu: 2 yıl geri ödemesiz, daha sonra 4 yıl ödeme şartıyla...

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kurulacak Aile ve Gençlik Fonu ile şartları tutan gençlere 2 yıl geri ödemesiz, daha sonra 4 yıl ödeme şartıyla hiçbir faiz olmaksızın 150 bin liralık kredi verilecek. Kredinin miktarı enflasyon oranında Fon Yönetim Kurulu tarafından güncellenebilecek. Kanun teklifinde yaş ile ilgili bir kriter yer almadığı belirtildi.

TÜKETİCİYİ ALDATANA CEZALAR ARTACAK

Ticaret Bakanlığı; tüketicileri dolandıran, fahiş fiyatlarla haksız kazanç elde eden işletmelere yönelik verilen cezaların artırılması için yeni bir yasa çalışması başlattı. Bakanlığının TBMM'deki 2024 bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, denetimlerde uygulanan cezaların caydırıcı nitelikte olmasının önemine işaret etti.



Bakan Ömer Bolat, "Geçen yıl cezalar bu zamanlar bütçe sırasında artırılmıştı. Bu konuda Bakanlık olarak çalışmalarımız olacak. Cezalar ciddi manada artırılacak. Hatta geçici kapatma cezası önereceğiz. Tabii bunu Meclis takdir edecek" ifadesini kullandı. Bakan Bolat, bu kapsamda bir yasa hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetti. (Barış ŞİMŞEK)

THY'NİN 9 AYLIK NET KâRI 69.5 MİLYAR TL

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yılın 9 ayında 38.5 milyar TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 69.5 milyar liraya yükseldi. THY, bu yılın 3. çeyreğinde ise 51.3 milyar TL konsolide net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın 3. çeyreğinde 27.1 milyar TL konsolide net kâr açıklamıştı.