SGK az evvel bizzat duyurdu! Emekli maaşına almak isteyenler E-Devlet’e giriş yapsın! 7500 TL! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

SGK bizzat duyurdu! Emekli maaşları o tarihlerde tek tek hesaplara geçiyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi ilgilendiriyor! 2023 yılının Kasım ayında emekliler maaşlarını SGK tarafından açıklanan tarihlerde almaya devam edecek. İşte detaylar...