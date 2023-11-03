SGK az evvel bizzat duyurdu! Emekli maaşına almak isteyenler E-Devlet’e giriş yapsın! 7500 TL! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

SGK bizzat duyurdu! Emekli maaşları o tarihlerde tek tek hesaplara geçiyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi ilgilendiriyor! 2023 yılının Kasım ayında emekliler maaşlarını SGK tarafından açıklanan tarihlerde almaya devam edecek. İşte detaylar...
SGK bizzat duyurdu! Emekli maaşları o tarihlerde tek tek hesaplara geçiyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi ilgilendiriyor! 2023 yılının Kasım ayında emekliler maaşlarını SGK tarafından açıklanan tarihlerde almaya devam edecek. İşte detaylar...
Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan SSK'lılar ne zaman maaş alır?
Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Buna göre; SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı
8 olanlar 22'sinde,
6 olanlar 23'ünde,
4 olanlar 24'ünde,
2 olanlar 25'inde ve son olarak
0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan Bağ-Kurlular ne zaman maaş alır?
Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi aşağıdaki gibi;
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
Tahsis numarasını öğrenmek için E-Devlet üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girip, evrak takip numaraları üzerinden bu bilgiyi edinebilirsiniz.