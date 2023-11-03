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SGK az evvel bizzat duyurdu! Emekli maaşına almak isteyenler E-Devlet'e giriş yapsın! 7500 TL! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2023 emekli maaşı ödeme tarihleri SGK tarafından açıklandı. Türkiye genelinde emeklileri yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için emekli maaşı ödeme tarihlerini açıkladı. Emeklilerin tahsis numaralarına göre belirlenen bu tarihler, SGK tarafından her yıl duyurulur. Emekli maaşına almak isteyenler E-Devlet'e giriş yapsın! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 22-23-24-26-27-28 Kasım'da...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 03 Kasım 2023, 14:43
SGK az evvel bizzat duyurdu! Emekli maaşına almak isteyenler E-Devlet’e giriş yapsın! 7500 TL! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

SGK bizzat duyurdu! Emekli maaşları o tarihlerde tek tek hesaplara geçiyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve EYT'liyi ilgilendiriyor! 2023 yılının Kasım ayında emekliler maaşlarını SGK tarafından açıklanan tarihlerde almaya devam edecek. İşte detaylar...

Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan SSK'lılar ne zaman maaş alır?

Bilindiği üzere emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Buna göre; SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

8 olanlar 22'sinde,

6 olanlar 23'ünde,

4 olanlar 24'ünde,

2 olanlar 25'inde ve son olarak

0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan Bağ-Kurlular ne zaman maaş alır?

Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi aşağıdaki gibi;

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

Tahsis numarasını öğrenmek için E-Devlet üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girip, evrak takip numaraları üzerinden bu bilgiyi edinebilirsiniz.

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