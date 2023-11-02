Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3’de 1’lik prim desteği çıktı! 2023-2022-2020-2019 sigorta başlangıcında...

Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3'de 1'lik prim desteği için tablo çıktı! Önümüzdeki dönem için özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlar arasında ev hanımlarına emeklilik de yer alıyor. Emekli primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından ödenmesine yönelik projede son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. İşte gelişmeler...

2 haftalık aranın ardından Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde ekonomi başlıkları dikkat çekti. Buna göre Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi ve bu banka tarafından fonlanacak projeler, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve memur-emekli zammı, KYK ücetleri üzerine görüşmeler yapıldı.

31 Ekim tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gündemde bir çok konu yer alıyor. Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkında da önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerine yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını belirterek, emeklilerin, çalışanların ve iş verenlerin enflasyonla karşı karşıya kaldıklarında bir tahribata uğramayacaklarını dile getirdi.