Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3’de 1’lik prim desteği çıktı! 2023-2022-2020-2019 sigorta başlangıcında...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!
A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:
"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.
'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI
"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''
''Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.''