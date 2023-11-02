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Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3'de 1'lik prim desteği çıktı! 2023-2022-2020-2019 sigorta başlangıcında...

Listedekilere emeklilik hakkı tanınacak! Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde detaylar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:17
Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3’de 1’lik prim desteği çıktı! 2023-2022-2020-2019 sigorta başlangıcında...

Sandıktakilere emeklilik hakkı doğdu! Hızlıca emeklilik için yaş+3'de 1'lik prim desteği için tablo çıktı! Önümüzdeki dönem için özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlar arasında ev hanımlarına emeklilik de yer alıyor. Emekli primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından ödenmesine yönelik projede son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. İşte gelişmeler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

31 Ekim tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gündemde bir çok konu yer alıyor. Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkında da önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

2 haftalık aranın ardından Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde ekonomi başlıkları dikkat çekti. Buna göre Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifi ve bu banka tarafından fonlanacak projeler, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve memur-emekli zammı, KYK ücetleri üzerine görüşmeler yapıldı.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerine yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını belirterek, emeklilerin, çalışanların ve iş verenlerin enflasyonla karşı karşıya kaldıklarında bir tahribata uğramayacaklarını dile getirdi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

''Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ki zaten çok düşük primleri, kadınlarımızın sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla hem teşvik edeceğiz hem de kolaylaştırmış olacağız.''

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