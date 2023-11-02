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Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Kasım ayı geldiğinde, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için heyecanlı bir dönem başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığı, aylık düzenli destek sağlayan bir programdır ve bu ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için vatandaşlar, SMS ve e-Devlet sayfası gibi kaynakları kullanabilirler. İşte 2023 Kasım ayında evde bakım maaşı sorgulama işlemleri için gerekli bilgiler...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 08:26 Güncelleme 02 Kasım 2023, 08:26
Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023: Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Kasım ayı itibarıyla, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenme dönemi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan evde bakım aylığı, ihtiyaç sahibi bireylerin bakım ve destek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir sosyal yardım programıdır. İşte 2023 Kasım ayında evde bakım maaşı sorgulama işlemleri ve maaşı yatan iller listesi hakkında detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatıyor

Buna göre; Kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Kasım tarihinden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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