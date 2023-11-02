Öğretmenlere prim düzenlemesi geliyor! MEB duyurdu: Kamu ve özelde çalışanlar eşitlenecek! 1/4 derece...

"MESLEK LİSELERİMİZİ BİRAZ DAHA REVİZE EDERSEK CAZİBE NOKTASI OLURUZ"

Meslek liseleri ile ilgili öğrencilerin tercih etmesini kolaylaştıracak tedbirler almak istediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda meslek liselerimizi cazip hale getirme adına ara eleman kavramını kullanmamayı tercih ederiz. Onun yerine başka ifadeler kullanmak gerekir. Bunu yaparsak kısmi bir cazibe en azından kazandırmış oluruz. Meslek liselerimize baktığımızda illerde çok merkezi konumlara ve çok güzel lokasyonlara sahip olduğunu görüyoruz. Bunları biraz revize edersek öğrencilerimiz açısından da cazibe noktası oluruz. Aksi durumda bu bahsettiğimiz öğrenciler, liseyi bitirdiklerinde kendilerine çok cazip gelen yükseköğretim programlarına kayıt yaptıracaklar. Hep beraber meslek liselerimizi daha cazip hale getirelim hem de öğrenci arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra cazip ortamlarda istihdamları için tedbirlerimizi alalım."

"Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığının rakibi ya köşeye sıkıştırması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti: