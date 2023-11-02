Emekliye 15-16-17 Kasım’da 3’lü ödeme yapılacak! 24.500 TL’ye kadar nakit ödeme perdesi aralandı

Emekliler için Kasım ayı, ek gelir kaynaklarıyla dolu bir ay olacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emekliler için güzel bir ek gelir fırsatı olacak. Ayrıca, bankaların promosyon kampanyaları da artışa geçti. Emeklilerin her ay düzenli olarak aldıkları maaşlar da bu ay içinde hesaplarına yatırılacak. İşte emeklilerin Kasım ayında sahip olacakları ek gelir kaynakları ve maaş ödeme tarihleri... Emekliye %78 + 12 puan Refah Payı tablosu çıktı! En düşük emekli maaşı 2024'te %4 ek ödemeli yatacak! SGK-SSK, Bağkur'lular 6 aylık enflasyon farkı dahil...

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emekliler için sevindirici bir haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla duyurulan bu ödeme, emeklilerin kasım ayına güzel bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Bu ikramiye, emeklilere ek bir maddi destek sunacak ve bayram coşkusunu artıracak. Ödemelerin ayın 15'inden itibaren yatması bekleniyor.