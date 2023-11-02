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Emekliye 15-16-17 Kasım'da 3'lü ödeme yapılacak! 24.500 TL'ye kadar nakit ödeme perdesi aralandı

Kasım ayında emekli maaşı alan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için müjdeli bir haber var. Emeklileri sevindirecek bu güzel gelişme, emeklilere sunulan ekstra avantajlarla birlikte geldi. Emekli maaşı alacak kişilere 12.000 TL promosyon, 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ve en düşük 7.500 TL emekli maaşı verilecek. İşte ödemelere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:55
Emekliye 15-16-17 Kasım’da 3’lü ödeme yapılacak! 24.500 TL’ye kadar nakit ödeme perdesi aralandı

Emekliler için Kasım ayı, ek gelir kaynaklarıyla dolu bir ay olacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emekliler için güzel bir ek gelir fırsatı olacak. Ayrıca, bankaların promosyon kampanyaları da artışa geçti. Emeklilerin her ay düzenli olarak aldıkları maaşlar da bu ay içinde hesaplarına yatırılacak. İşte emeklilerin Kasım ayında sahip olacakları ek gelir kaynakları ve maaş ödeme tarihleri...

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Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi
Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emekliler için sevindirici bir haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla duyurulan bu ödeme, emeklilerin kasım ayına güzel bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Bu ikramiye, emeklilere ek bir maddi destek sunacak ve bayram coşkusunu artıracak. Ödemelerin ayın 15'inden itibaren yatması bekleniyor.

Banka Promosyonları
Emekliler için bir başka ek gelir kaynağı da bankaların promosyon kampanyalarından kaynaklanıyor. Ekim ayında 12 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, kasım ayında da devam edecek gibi görünüyor. Bankalar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, emeklilerin kasım ayı promosyon kampanyalarından yararlanmaları bekleniyor. Bu promosyonlar, emeklilere ek bir gelir kapısı açma potansiyeli taşıyor ve maddi anlamda rahatlamalarına yardımcı olabilir.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri
Emeklilerin her ayın belirli günlerinde aldıkları maaşlar da kasım ayında ödenecek. Ancak maaş ödeme tarihleri, emeklilerin tahsis numarasına göre değişiklik göstermektedir. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:

4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.



4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin maddi olarak rahatlamasına katkı sağlayacak ve bayram coşkusunu artıracak. Emekliler için Kasım ayı, ek gelirlerle dolu bir ay olacak gibi görünüyor.

Hesaplama yaptığımızda 5.000 TL ikramiye + 12.000 TL promosyon + en düşük 7.500 TL maaş baz alındığında emeklinin cebine en az 24.500 TL ödeme girmiş olacak.

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