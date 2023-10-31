150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 💍 Yeni evlenenlere faizsiz evlilik kredisi veren bankalar! 2 yıl geri ödemesiz, 3.125 TL taksitle...

Evlilik kredisi başvuru şartları için araştırmalar hızlandı. Kabine Toplantısı sonrası faizsiz evlilik kredisi hakkında detayların netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Evlilik kredisi başvuru şartları için araştırmalar hızlandı. Kabine Toplantısı sonrası faizsiz evlilik kredisi hakkında detayların netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
%0 FAİZLİ, 48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ TAKSİDİ NE KADAR?
150,000 TL / 48 ay = 3,125 TL
Bu durumda kredi çektikten 2 sene sonra her ay 3,125 TL ödemeniz gerekecektir.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi şartları merak ediliyor. 150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz şekilde verilecek. Faizsiz olarak verilecek evlilik kredisinin 48 ay vadeli olması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar geldiği zaman ayrıntılar habere eklenecek.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Aile ve Gençlik Bankası kapsamında evlilik kredisi detaylarının netleşmesi bekleniyor.
EVLİLİK KREDİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
Evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek ancak Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.