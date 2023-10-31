150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 💍 Yeni evlenenlere faizsiz evlilik kredisi veren bankalar! 2 yıl geri ödemesiz, 3.125 TL taksitle...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi şartları merak ediliyor. 150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz şekilde verilecek. Faizsiz olarak verilecek evlilik kredisinin 48 ay vadeli olması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar geldiği zaman ayrıntılar habere eklenecek.