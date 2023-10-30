3600 prim yeterli, 15 yılla SGK o kişileri listeye alacak! Kısmi emeklilik için nihai tablo ortaya çıktı! 50/55 yaşında kadın, erkek intibak farkı olmadan...

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının bir döneminde güzel ve rahat bir emeklilik hayali kurduğu bir konudur. Ancak bazı durumlarda, beklenen emeklilik yaşı gelmeden önce emeklilik düşünülmek zorunda kalabilir. İşte bu noktada kısmi emeklilik, çalışanlara belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik primlerini tamamlamamış olsalar bile emeklilik hakkı tanır ve emeklilik sürecini kolaylaştırır. Peki, kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Çalışanlara, tam emeklilik yaşına ulaşmadan emeklilik hakkı tanıyan bu sistem, primlerin tamamlanmasını beklemeden emekli olma fırsatı sunuyor.
Kısmi Emeklilik Nedir?
Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir yaşa ulaştıklarında tam emeklilik hakkına sahip olmadan da emekli olmalarına olanak tanır. Genellikle bu yaş, 60 veya 65 gibi tam emeklilik yaşına yakın bir yaş olarak belirlenir.