Yatırım hamlesi! Gelecek yıl yatırımlar için ayrılan kaynak 1.5 trilyon liraya çıkacak

Hükümet, 2024'te büyük yatırım hamlesine hazırlanıyor. Gelecek yılın bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynak 1.5 trilyon liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 14.4'ü yatırımlara aktarılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Yıllık Programa göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ulaştırma, eğitim, tarım, madencilik, sağlık alt sektörleri ve diğer hizmetlerde yoğunlaşacak.





Yüzde 4 artış beklenen özel kesim sermaye yatırımlarının da imalat sanayii, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Yatırımların yüzde 52.9'unun merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 26.1'inin yerel yönetimler, yüzde 19.9'unun KİT'ler, yüzde 1.1'inin sosyal güvenlik ve döner sermayeli kuruluşlarca gerçekleştirilmesi öngörülüyor. KİT'ler 271.7 milyar lira yatırım harcaması yapacak.