Emekliye en az 10 bin TL!  Ocak zammı ne kadar bekleniyor?  Emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?





EMEKLİ-MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.27 zammı cebine koyarken, refah payıyla yılbaşında yapılacak zammın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Memur ve emeklilerinin zammı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 52'yi geçecek.





EN DÜŞÜK AYLIK KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bu artış için Meclis'in düzenleme yapması gerekiyor.





EMEKLİ AYLIĞI HESAPLANIRKEN NELER DİKKATE ALINIYOR?

Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısına göre belirleniyor. Öcelikle aylık brüt kazanç tespit edilir. Brüt kazanç, SGK'ya bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Hesap yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigorta süresi arttıkça aylık da yükselir.







YILLARA GÖRE FARKLI HESAP



EMEKLİ AYLIK HESABI YILLARA GÖRE DEĞİŞİR Mİ?

Aylık hesabında 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası olmak üzere 3 dönem esas alınır. SSK'lılarda aylık hesabında katsayı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamı kullanılıyor. 2018'de emekli olacak çalışan için esas alınacak değerler 2017'ye ait olacaktır. Gösterge rakamının hesaplanması için kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır. Çalışanın son 10 yıllık kazancı değerlendirilir. Burada bulunan değer gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir. 2000'den önce emekli olan SSK'lıların emekli aylığının hesaplanmasında (Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı=4A (SSK) emekli aylığı) formülü dikkate alınır.