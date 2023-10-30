Emekliye en az 10 bin TL!  Ocak zammı ne kadar bekleniyor?  Emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?

Milyonlarca memurun, emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşırken; artış için ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.
Milyonlarca memurun, emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşırken; artış için ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 2024'ün Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.
Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak'ta yüzde 15, Temmuz'da yüzde 10 artırılacak, enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmininin yüzde 68.01 olarak güncellenmesiyle zam hesabı değişti. İşte maaş ve zam hesaplarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları:
ZAM VE REFAH PAYI
ENFLASYON ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak- Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak'ta Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre hesap yapılıyor. Anketteki enflasyon tahminine göre 2023 yılı ikinci 6 aylık TÜFE oranının yüzde 40.27 olması bekleniyor.
EMEKLİ-MEMUR ZAMMI NE OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 40.27 zammı cebine koyarken, refah payıyla yılbaşında yapılacak zammın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Memur ve emeklilerinin zammı da enflasyon farkıyla birlikte yüzde 52'yi geçecek.
EN DÜŞÜK AYLIK KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?
Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bu artış için Meclis'in düzenleme yapması gerekiyor.
EMEKLİ AYLIĞI HESAPLANIRKEN NELER DİKKATE ALINIYOR?
Emekli aylığı hesaplama yöntemi, sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısına göre belirleniyor. Öcelikle aylık brüt kazanç tespit edilir. Brüt kazanç, SGK'ya bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Hesap yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigorta süresi arttıkça aylık da yükselir.
YILLARA GÖRE FARKLI HESAP
EMEKLİ AYLIK HESABI YILLARA GÖRE DEĞİŞİR Mİ?
Aylık hesabında 2000 öncesi, 2000-2008 ve 2008 sonrası olmak üzere 3 dönem esas alınır. SSK'lılarda aylık hesabında katsayı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamı kullanılıyor. 2018'de emekli olacak çalışan için esas alınacak değerler 2017'ye ait olacaktır. Gösterge rakamının hesaplanması için kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır. Çalışanın son 10 yıllık kazancı değerlendirilir. Burada bulunan değer gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir. 2000'den önce emekli olan SSK'lıların emekli aylığının hesaplanmasında (Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı=4A (SSK) emekli aylığı) formülü dikkate alınır.
2000-2008 VE SONRASINDA EMEKLİ OLAN SSK'LILARIN AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?
2000-2008'de emekli olanların aylıkları (Güncelleme katsayısı X Aylık Bağlama Oranı=4A) şeklinde hesaplanıyor. 2008'den sonra yapılan hesaplamada ise SGK kaydı bulanların aylıkları (Aylık kazancın ortalaması X Bağlama oranı=4A) formülüyle hesaplanıyor.
EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARIN AYLIK HESABI FARKLI MI?
EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanların SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli aylıklarının hesaplanması sigorta koluna göre farklılık gösteriyor. SSK'lılar için 3 ayrı dönem dikkate alınırken, Bağ- Kur'lularda da 3 dönem esas alınıyor.