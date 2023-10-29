EYT’de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu çıktı! O kişilerin 1 yıllık primi dahil edilecek! İşe girişte 2000 yılı ve sonrası...

Malulen Emekli Olma Şartları:
Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.
Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.
Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.
İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.
Malulen Emeklilik Yaşı:
Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.
Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Bu süreç sonucunda uygun şartları sağlayan kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır.