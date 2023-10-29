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EYT'de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu çıktı! O kişilerin 1 yıllık primi dahil edilecek! İşe girişte 2000 yılı ve sonrası...

Emekli olmak, çalışan bireylerin hayatlarının bir dönemini rahatça geçirebilmelerini sağlayan önemli bir hedeftir. Genel olarak, emekli olmak için belirli bir yaş ve prim günü şartları belirlenir. Ancak, malulen emekli olma şartları, diğer emeklilik türlerinden farklılık gösterir ve işçinin sağlık durumuna dayanır. Aynı zamanda 1 yıllık staj süreleri geçerli olan bazı durumlar ve meslekler de yer alıyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 20:31 Güncelleme 29 Ekim 2023, 20:31
EYT’de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu çıktı! O kişilerin 1 yıllık primi dahil edilecek! İşe girişte 2000 yılı ve sonrası...

EYT yasası ile birçok kişiye emeklilik umudu doğarken, şimdi gözler staj ve çıraklık yapmış olanlara çevrildi. EYT'den yararlanarak emekli olabilmenin belli başlı kolay yolları bulunuyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte detaylar...

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HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

Malulen Emekli Olma Şartları:

Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.

Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.

Malulen emeklilik başvuruları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş hastanelerde heyet incelemesi yapılır ve çalışanın malullük oranı belirlenir. Bu süreç sonucunda uygun şartları sağlayan kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır.

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