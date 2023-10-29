EYT’de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu çıktı! O kişilerin 1 yıllık primi dahil edilecek! İşe girişte 2000 yılı ve sonrası...

Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil...

EYT yasası ile birçok kişiye emeklilik umudu doğarken, şimdi gözler staj ve çıraklık yapmış olanlara çevrildi. EYT'den yararlanarak emekli olabilmenin belli başlı kolay yolları bulunuyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte detaylar...

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.