2000 2012 arası sigortası olana müjde tablo; 10 yıl hizmet ve 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 yaşında emeklilik hakkı açıklandı!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik artık bazı özel meslek grupları için daha erken yaşlarda gerçekleşebiliyor. Emeklilik için belirlenen prim günü ve yaş şartları genel olarak herkes için geçerli olsa da, bazı özel durumlar bu şartları esnetebiliyor. Bu avantajlardan biri de "yıpranma hakkı" olarak bilinen sistemdir. Yıpranma hakkı, belirli meslek gruplarında çalışanlar için erken emekliliğin kapılarını aralayan önemli bir imkandır.

1. Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Fiili hizmet süresi zammı, ağır koşullarda çalışan işçilere veya memurlara, çalıştıkları her 360 günlük süre karşılığında ilave emeklilik günleri verilmesini içeren bir sistemdir. Bu ek günler, emeklilik süresini kısaltmak ve erken emeklilik hakkı kazandırmak amacıyla kullanılır.

Türkiye'de fiili hizmet süresi zammı veya halk arasında "yıpranma hakkı" olarak bilinen sistem, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanıyan bir düzenlemedir. İşte bu sistemin temel bilgileri:

2. Nasıl Uygulanıyor? Bu sistem, çalışanın fiili hizmet süresine ek günler eklemek suretiyle uygulanır. Her 360 günlük çalışma için belirli bir süre ilave edilir. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir ve verilen sürenin yarısı, emeklilik yaşı için gereken süreden indirilir. Ayrıca, bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenir. Bazı mesleklerde, özellikle yeraltı işlerinde çalışanlar için süre sınırlaması uygulanmaz. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilebilir.

3. Kimler Yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammı 4/A statüsünde (işçi statüsü) çalışanlar ve 4/C statüsünde (memur statüsü) çalışanlar için uygundur.

4. Hangi Mesleklerde Çalışanlar Erken Emekli Olabilir? Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekli olabilen meslekler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenir. Bu meslekler arasında yeraltı maden işleri, demir-çelik fabrikaları, asit üretimi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet, MİT, ceza infaz kurumları, basın ve yayın sektörü, su altında çalışanlar, çimento fabrikaları, termik santraller, sağlık sektörü, cam işleri gibi birçok meslek bulunmaktadır.