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Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? Dolar Kuru bugün ne kadar? Anlık CANLI fiyatlar...

Son dakika haberine göre doların 24 TL'ye kadar düştüğü iddia edildi. Peki, Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 22:07 Güncelleme 29 Ekim 2023, 22:25
Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? Dolar Kuru bugün ne kadar? Anlık CANLI fiyatlar...

Dolar kurundaki ani düşüş iddialarının ardından herkesin aklına "Dolar neden düştü bugün? Dolar ve Euro ne kadar oldu?" sorusu geldi. Peki, bu iddialar doğru mu? Dolar düştü mü, neden? İşte detaylar...

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Google'da dolar kuru 24.05, euro ise 25.43 TL olarak gözüküyor. Sistemsel bir problem olduğu fark edildi.

GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar bugüne (29 Ekim) 27,41 TL'den başlamış Euro ise 29,77 TL'den başlamıştı.

SON DAKİKA