20-31 Ekim ŞOK çeyiz kataloğu yayımlandı! Bu hafta 17479 TL’ye çamaşır makinesi, 12199 TL’ye kurutma makinesi, 9499 TL’ye bulaşık makinesi satılıyor

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğim merak konusu oldu. 29-31 Ekim 2023 ŞOK kataloğunun yayımlandığını duyanlar aktüel ürünleri öğrenmek için araştırmalara koyuldu.
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğim merak konusu oldu. 29-31 Ekim 2023 ŞOK kataloğunun yayımlandığını duyanlar aktüel ürünleri öğrenmek için araştırmalara koyuldu.
ŞOK 29-31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ
Fitilli Halı 120x180 cm 399 TL,
Fitilli Halı 80x150 cm 269 TL,
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL,
Kadın Kışlık Terlik 37,95 TL,
Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL,
Gokidy Melisa'nın Mutfak Seti 179 TL,
Melisa Bebek ve Atlı Safari Seti 149 TL,
Melisa'nın Bisikleti 119 TL,
Harç Kamyonu / Damperli Kamyon 79,95 TL,
Çek-Bırak Metal Arabalar 69,95 TL,
Sürpriz Yumurta Dinozorlar 24,95 TL,
4'lü Kurbağa Top Yakalama Oyunu 199 TL,
Kidzy Oyun Hamuru Setleri 49,95 TL,
NERF Elite 2.0 Tetrad 299 TL.