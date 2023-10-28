Kısa vadede olacakları duyurdu: Gram altın fiyatının 2500 TL’ye çıkacağı tarihi açıkladı! Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar?

Altın piyasası, son dönemde dünya genelindeki savaş ve çatışma haberleriyle sallanmaya devam ediyor. Kaos ortamlarının güvenli limanı olarak bilinen altın, yatırımcılar için hala çekici bir seçenek olarak görünüyor. Ons altın fiyatları, rekor seviyelere doğru yükselirken, arada bir kar satışlarına maruz kalarak dalgalanmalar yaşanıyor. Ancak kısa süreli gerilemelerin ardından ons altın, tekrar yükselişe geçiyor.

Altın Fiyatları: Uzman Değerlendirmesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "Altın fiyatlarında bir yükseliş trendi görüyoruz. Ancak zaman zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Merkez bankalarının büyük miktarda altın alımı yaptığını biliyoruz. Bu nedenle fiyatların çok hızlı yükselmesine izin verilmeyebilir. Altın yatırımı yapanlar, bu dönemde panik yapmak yerine sakin kalmalıdır. Sabırlı olanlar zarar etme olasılığını azaltır.