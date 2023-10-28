Gözler oradaydı: İlk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları nelerdir? Düşük faizli konut kredisi verilmeye başlandı mı, kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi verilmeye başlandı mı, kimler alabilir? Soruları merak ediliyor. Son günlerin en çok merak edilen konularından biri, düşük faizli konut kredisi kampanyasıdır. İlk kez ev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olan bu kampanya, 1.20 faiz oranı ile sunulacak. DDK, ikinci konutunu alacaklar için kredilere sınırlama getirirken tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek. İşte düşük faizli konut kredisi kampanyasının detayları ve başvuru şartları. Düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler alabilir? İlk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? İşte detaylar...