SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinde flaş gelişme!

Emekli ikramiyelerinde son dakika! Emekliler için bu yıl içinde gerçekleştirilecek olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Emeklilere, sadece bu yıla özel olarak verilecek 5 bin TL'lik ikramiye hakkında kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Bu karar, emekli vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı ve ödeme tarihleri konusundaki araştırmalar hız kazandı.Bu yıl sadece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda değil, üçüncü kez özel bir ikramiye alacak olan emekliler için bu haber oldukça kritik. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur emekli ikramiyesi ayın kaçında, hangi gün hesaplara geçecek? İşte ayrıntılar...