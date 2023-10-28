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SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinde flaş gelişme!

SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödenecek olan bu özel ikramiyeyle ilgili tarih açıklaması yapıldı. Ancak vatandaşlar, ödemelerin hangi gün hesaplarına yatacağını merakla bekliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına emeklilere verilecek olan bu özel ikramiye, daha önce sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan emeklilere, bu sene üçüncü kez ödeme imkanı sunacak. Ayrıca EYT başvurusu yapmış fakat henüz maaşları bağlanmamış olanlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Peki Emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? SSK (4A, 4B, 4C) ve Bağkur emeklileri ikramiye ödemeleri ayın kaçında hesaplara geçecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesini kimler alacak? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 11:40 Güncelleme 28 Ekim 2023, 11:40
SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinde flaş gelişme!

Emekli ikramiyelerinde son dakika! Emekliler için bu yıl içinde gerçekleştirilecek olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Emeklilere, sadece bu yıla özel olarak verilecek 5 bin TL'lik ikramiye hakkında kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi. Bu karar, emekli vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı ve ödeme tarihleri konusundaki araştırmalar hız kazandı.Bu yıl sadece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda değil, üçüncü kez özel bir ikramiye alacak olan emekliler için bu haber oldukça kritik. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK (4A,4B,4C), Bağ-Kur emekli ikramiyesi ayın kaçında, hangi gün hesaplara geçecek? İşte ayrıntılar...

Emekli olmanın yanı sıra alınan maaşlar kadar, verilen ekstra ikramiyeler de emeklilerin hayatını kolaylaştırır ve onları ekonomik olarak rahatlatır. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında verilmesi planlanan 5 bin TL'lik ikramiye, emeklilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Ancak bu ödemeyle ilgili merak edilen birçok detay var. İşte bu detaylar...

SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C Tahsis Numarasına Göre İkramiyeler Yattı Mı, Ne Zaman Yatacak?

SSK, Bağkur ve 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emeklilere ödenmesi planlanan 5 bin TL'lik ikramiyenin, kasım ayının 1 ila 15'i arasında hesaplara yatırılacağı bilgisi gündeme gelmiştir.

Kimler Bu İkramiyeden Yararlanabilecek?

Genel olarak tüm emekliler bu özel ikramiyeden faydalanabilecek. Ancak, hem emekli olup hem de aktif olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar bu ikramiyeyi alamayacak. Aynı şekilde, EYT'li olup da çalışmaya devam eden kişilere de bu ödemeler gerçekleştirilmeyecek. Bununla birlikte, EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emeklilik sonrası çalışmayı sürdürmeyen vatandaşlar, bu özel ikramiyeden faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında emeklilere yapılacak 5 bin TL ek ödeme hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu ödemelerin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirileceği vurgulanmıştır.

Bu özel ödemenin ana amacı, Cumhuriyet'in 100. yılında vatandaşlara bir hediye sunmak ve onların ekonomik durumunu desteklemektir. Ayrıca, ekonominin canlandırılması ve iç piyasa hareketliliğinin artırılması adına da bu tür ödemelerin pozitif bir etkisi olacağı düşünü

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