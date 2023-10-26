PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kuyumcular çeyrek altının 3070 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti!

Altın fiyatlarında gözlenen artışın arkasında bir dizi neden yatıyor. FED'in ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalar, dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlıklar ve özellikle İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkenlerin bir araya gelmesiyle altın fiyatlarındaki tırmanış ivme kazanarak, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşımıştır. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebinin artmasına neden olmuştur. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin devam ettiği bu dönemde, altın yatırımcılar için korunma aracı olarak ön plana çıkmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:27 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:27
Kuyumcular çeyrek altının 3070 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti!

Altın, tarih boyunca değerini koruyan, ekonomik krizlerde bile güvence olarak görülen bir yatırım aracı olmuştur. Ancak son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler, altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden olmuştur. İşte bu dalgalanmaların sebepleri ve uzman görüşleri...

Uzman Görüşleri Nelerdir?

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı, altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre, altın fiyatlarındaki artışın temel sebebi, altının gerçek değerinin altında seyretmesidir. Diğer emtiaların fiyatlarına, enflasyon oranlarına ve petrol fiyatlarına bakıldığında, altın ve dövizin en az artış gösteren emtialar olduğunu belirtti. Bu anlamda altın ve dövizin ekonomik darbelerden en çok etkilenen yatırım araçları olduğunu vurguladı.

Altın Fiyatlarındaki Tahminler

Tahminlere göre, çeyrek altın fiyatları da yükselişte olacak. Bugünkü gidişatla çeyrek altın fiyatının 3 bin 70 lira olduğunu belirten Buyrukçu, yılbaşına kadar bu fiyatın 4 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. Altının, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde bile en güvenli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Buyrukçu, altın fiyatlarındaki bu yükselişin, global ekonomik gelişmelere ve ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Altın fiyatlarında çıkışı bilmişti! Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama geldi! O tarihte...
Altın fiyatlarında çıkışı bilmişti! Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama geldi! O tarihte...

Gram Altın Yılsonunda Bu Rakamı Görecek

Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz kararının yaklaşması, altın fiyatlarındaki hareketliliği artırmıştır. Bu bağlamda, 25 Ekim Çarşamba günü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına dair detayları inceleyelim.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Merkez Bankası'nın faiz kararları, döviz kurlarından emtia fiyatlarına kadar birçok ekonomik göstergeyi etkileyebilir. Altın fiyatları da bu göstergeler arasında yer alır. Faiz oranlarının artırılması veya azaltılması, yatırımcıların altına olan talebini doğrudan etkileyebilir. Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi, altın gibi değerli metallerin cazibesini artırabilir.

Altın Fiyatlarındaki Beklentiler

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sürdüğüne dikkat çekiyor. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki düşüşler geçici olup, yıl sonuna kadar ons altında 2 bin doların üzerine çıkılacağını belirtiyor. Ayrıca, 2024 yılında gram altın fiyatının 2.500 TL'ye ulaşabileceğini ifade ediyor.

Altın yatırımı yapmayı düşünenler için Memiş, altın fiyatlarının mevcut seviyelerde fırsat oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle gram altın fiyatının 1.780 lira seviyesine gerilediği bu dönemde, yatırımcıların alım yapmaları öneriliyor. Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede tekrar yükselişe geçeceğini ve bu yükselişin kalıcı olacağını belirtiyor.

Altın Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, global ve yerel ekonomik gelişmelerdir. FED'in ekonomik kararları, uluslararası krizler, savaşlar ve enflasyon oranları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle, altın yatırımı yapmadan önce bu faktörlere dikkat edilmesi, doğru bir yatırım kararı alınmasına yardımcı olacaktır.

Altın, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde bile değerini koruyan bir yatırım aracıdır. Ancak altın yatırımı yaparken, global ve yerel ekonomik gelişmelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu'nun açıklamaları, altın fiyatları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak bu bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmamak gerekir.

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA