Kuyumcular çeyrek altının 3070 TL olacağı tarihi duyurdu! Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti!

Altın, tarih boyunca değerini koruyan, ekonomik krizlerde bile güvence olarak görülen bir yatırım aracı olmuştur. Ancak son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler, altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden olmuştur. İşte bu dalgalanmaların sebepleri ve uzman görüşleri...

Uzman Görüşleri Nelerdir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı, altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre, altın fiyatlarındaki artışın temel sebebi, altının gerçek değerinin altında seyretmesidir. Diğer emtiaların fiyatlarına, enflasyon oranlarına ve petrol fiyatlarına bakıldığında, altın ve dövizin en az artış gösteren emtialar olduğunu belirtti. Bu anlamda altın ve dövizin ekonomik darbelerden en çok etkilenen yatırım araçları olduğunu vurguladı.