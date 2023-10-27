Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Alman şirketlere yatırım daveti! Sakarya Gaz Sahası’nda üretim ne durumda?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , enerji dönüşümü kapsamında yeni ve daha güçlü yatırım ve reform dönemini başlattıklarını belirterek, "Yeni yatırım ve reform döneminde yenilenebilirden enerji verimliliğine, doğal gazdan depolamaya, yeşil hidrojenden dijitalleşmeye, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar dönüşümün her alanında Alman ve Türk şirketlerini yatırıma ve işbirliğine davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu yıl "Enerji'nin Geleceği: Zorluklar, Fırsatlar ve Yeni Perspektifler" temasıyla düzenlenen 5. Türk-Alman Enerji Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında, bölgesel ve küresel olarak zorlu bir süreçten geçildiğine işaret ederek, söz konusu dönemde ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliklerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile 2012'de temeli atılan Türk-Alman Enerji Forumu'nun ikili ilişkileri güçlendirmek ve enerji alanındaki işbirliğini ileri seviyeye çıkarmak için önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Almanya, ülkemizin Avrupa'daki en önemli işbirliği ortaklarından biri konumundadır." dedi.

Bayraktar, forumda yapılan görüşmelerde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen, enerji altyapıları ve mevzuatı konularını içeren çalışma grupları aracılığıyla işbirliği imkanlarının değerlendirildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: