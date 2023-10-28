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Araba almak isteyene 2024'te ödeme fırsatı; Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti 400.000 TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları belirlendi!

Araç almayı düşünen vatandaşlar, araç fiyatlarını yakından takip ederken, uygun finansman seçenekleri arayışındalar. Bankalar taşıt kredilerinde bazı çeşitli ödeme seçenekleri sunuyorlar. Peki, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka son durum haberimizde... Araç almak isteyen birçok kişi, taşıt kredisi kullanarak bu hayalini gerçekleştiriyor. Ancak taşıt kredisi faiz oranları, araç almak isteyenler için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü faiz oranları, kredi geri ödemesini etkileyen temel faktörlerden biridir. Bankaların taşıt kredisi faiz oranları, genellikle ekonomik koşullara, piyasa şartlarına ve bankaların kendi politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, taşıt kredisi faiz oranlarını karşılaştırmak ve en uygun teklifi bulmak önemlidir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 10:44 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:44
Araba almak isteyene 2024’te ödeme fırsatı; Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti 400.000 TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları belirlendi!

Çeşitli özel ve kamu bankalarının taşıt kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Değişen faiz oranları sonrası araba hayali kuranlar için çeşitli avantajlar da açıklandı. Bazı bankalarda ertelemeli kredi imkanı da bulunuyor. Peki, 300 bin ve 450 bin TL taşıt kredisi için hangi banka aylık ne kadar taksit istiyor? Taşıt kredisi faiz oranları nasıl? İşte tüm merak edilen hesaplı tablo haberimizde...

VAKIFBANK

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,60

Aylık Taksit: 5.797,18 TL

Toplam Ödeme: 209.198 TL

ZİRAAT BANKASI

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.846,85 TL

Toplam Ödeme: 210.986 TL

AKBANK TAŞIT KREDİSİ

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,575'i kadar olup, %15 oranındaki BSMV dâhildir.

Rehin tesis ücreti, 75,35 TL tahsil edilmektedir.

Kredi tahsis ücreti aylık ve yıllık maliyet oranlarına dâhil edilmiştir.

Kredi kullandırım anında son taksitin hesaplanması ile ilgili kuruş farklılıkları olabilmektedir.

Taşıt kredilerinde azami vade ve kredi koşulları 0 km araçlarda aracın nihai fatura değerine, 2. el araçlarda ise aracın kasko değerine göre değişmektedir. Satın alacağınız aracın değişmesi durumunda azami vade ve kredi tutarı değişebilir.

0 km taşıt kredileri için nihai fatura değeri; 2.el taşıtlar için ise kasko değeri:

0 - 400.000 TL aralığında olan araçlar için azami %70'i,

400.001 - 800.000 TL aralığında olan araçlar için azami %50'si,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için azami %30'u,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

Kaç ay vadeye kadar kredi kullanabilirim?0 km taşıt kredileri için nihai fatura değeri; 2.el taşıtlar için ise kasko değeri:

0 - 400.000 TL aralığında olan araçlar için azami 48 ay,

400.001 - 800.000 TL aralığında olan araçlar için azami 36 ay,

800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için azami 24 ay,

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami 12 aya kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Taşıt Kredisi ile İlgili Detaylar

Sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin bütçenize uygun bir ödeme planıyla araç sahibi olmak için doğru adrestesiniz! Vade sayısı, kredi tutarı veya ödeme tutarına göre Garanti BBVA'ya özel taşıt kredisi faiz oranları ile taşıt kredisi hesaplamak için yukarıdaki araç kredisi hesaplama aracından faydalanabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracımız hem sıfır hem de ikinci el araç kredi hesaplama işlemleri için kullanılabilir.

Taşıt kredisi fiyatlandırmamız satın alacağınız aracın marka, model ve yılına göre değişiklik gösterebiliyor. Nihai kredi oranları da kredi tamamlama noktalarında (şube veya anlaşmalı bayi) başvuru esnasında belirleniyor.

Bankamızda sıfır araç alımlarınız aracın nihai fatura değeri, ikinci el araç alımlarınız ise aracın kasko değeri üzerinden kredilendiriliyor.

Bankamızda;

400.000 TL ve altındaki araçlar için azami 48 ay

400.000,01 TL ilâ 800.000 TL arasındaki araçlar için azami 36 ay

800.000,01 TL ilâ 1.200.000 TL arasındaki araçlar için azami 24 ay

1.200.001 TL ilâ 2.000.000 TL arasındaki araçlar için azami 12 ay vade uygulanıyor.

Bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi KOBİ müşterilerimizin taşıt kredisi başvurularında kredilendirme oranı;

400.000 TL ve altındaki araçlar için maksimum %70

400.000,01 TL ilâ 800.000 TL arasındaki araçlar için maksimum %50

800.000 TL ilâ 1.200.000 arasındaki araçlar için maksimum %30

1.200.000 TL ilâ 2.000.000 TL arasındaki araçlar için maksimum %20 olarak uygulanıyor.

KOBİ'ler için bireysel amaçlı en uygun taşıt kredisi oranları da Garanti BBVA'da! KOBİ Taşıt Kredisi Hesaplama butonuna tıklayarak KOBİ bireysel amaçlı taşıt kredisi hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Taşıt Kredisi Özellikleri

Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir.

Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?


Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde,

0 km taşıt kredileri için aracın nihai fatura değeri,

2.el taşıtlar için ise aracın kasko değeri,

•0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70'i,

•400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si,

•800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u,

•1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.

*Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.

Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler

Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:

Taşıt Kredisi Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,

Gelir durumunuzu gösterir belge,

0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,

2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ertelemeli Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne şubelerimizden başvurarak size özel düzenlenecek ödeme planı ile kredinizi Ocak 2024'te ödemeye başlayabilirsiniz.

Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne yalnızca şubelerimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılacaktır.

Kredi kullandırım tarihinden ilk taksit tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı ilk taksit ödemesinde tahsil edilecek olup sonraki taksit tutarları eşit olarak düzenlenecektir.

İş Bankası, Ertelemeli Taşıt Kredisi kampanyasını durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Taşıt Kredim Hazır

İş Bankası Şubelerinden yapılan taşıt kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda;

İşCep'ten Krediler > Kredim Hazır > Taşıt Kredim Hazır menüsü aracılığıyla ıslak imzaya gerek kalmadan sözleşmenizi onaylayabilirsiniz.

Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Taşıt Kredisi faiz oranları hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için kredi hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Taşıt Kredisi Hesaplama Aracı

Hesaplama aracı sayesinde kullanmayı düşündüğünüz taşıt kredisinin tutarını ve kredi vadesini girerek, geri ödeme planınız hakkındaki detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Geri ödenecek toplam tutar, aylık taksit tutarı, faiz oranı ve yıllık maliyet oranı gibi önemli detayları anında görüntüleyebilirsiniz.

Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?

0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;

2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;

•400.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,

•400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,

•800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,

•1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.

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