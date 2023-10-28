Araba almak isteyene 2024’te ödeme fırsatı; Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti 400.000 TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları belirlendi!

Taşıt kredilerinde azami vade ve kredi koşulları 0 km araçlarda aracın nihai fatura değerine, 2. el araçlarda ise aracın kasko değerine göre değişmektedir. Satın alacağınız aracın değişmesi durumunda azami vade ve kredi tutarı değişebilir.

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami 12 aya kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

Kaç ay vadeye kadar kredi kullanabilirim?0 km taşıt kredileri için nihai fatura değeri; 2.el taşıtlar için ise kasko değeri:

1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

0 km taşıt kredileri için nihai fatura değeri; 2.el taşıtlar için ise kasko değeri:

GARANTİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Taşıt Kredisi ile İlgili Detaylar

Sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin bütçenize uygun bir ödeme planıyla araç sahibi olmak için doğru adrestesiniz! Vade sayısı, kredi tutarı veya ödeme tutarına göre Garanti BBVA'ya özel taşıt kredisi faiz oranları ile taşıt kredisi hesaplamak için yukarıdaki araç kredisi hesaplama aracından faydalanabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracımız hem sıfır hem de ikinci el araç kredi hesaplama işlemleri için kullanılabilir.

Taşıt kredisi fiyatlandırmamız satın alacağınız aracın marka, model ve yılına göre değişiklik gösterebiliyor. Nihai kredi oranları da kredi tamamlama noktalarında (şube veya anlaşmalı bayi) başvuru esnasında belirleniyor.

Bankamızda sıfır araç alımlarınız aracın nihai fatura değeri, ikinci el araç alımlarınız ise aracın kasko değeri üzerinden kredilendiriliyor.