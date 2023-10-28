Araba almak isteyene 2024’te ödeme fırsatı; Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, Garanti 400.000 TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları belirlendi!

Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler
Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:
Taşıt Kredisi Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu gösterir belge,
0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,
2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.
Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Ertelemeli Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?
Sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne şubelerimizden başvurarak size özel düzenlenecek ödeme planı ile kredinizi Ocak 2024'te ödemeye başlayabilirsiniz.
Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne yalnızca şubelerimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılacaktır.
Kredi kullandırım tarihinden ilk taksit tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı ilk taksit ödemesinde tahsil edilecek olup sonraki taksit tutarları eşit olarak düzenlenecektir.
İş Bankası, Ertelemeli Taşıt Kredisi kampanyasını durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Taşıt Kredim Hazır
İş Bankası Şubelerinden yapılan taşıt kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda;
İşCep'ten Krediler > Kredim Hazır > Taşıt Kredim Hazır menüsü aracılığıyla ıslak imzaya gerek kalmadan sözleşmenizi onaylayabilirsiniz.
Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Taşıt Kredisi faiz oranları hakkında bilgi almak ve hesaplama yapmak için kredi hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Taşıt Kredisi Hesaplama Aracı
Hesaplama aracı sayesinde kullanmayı düşündüğünüz taşıt kredisinin tutarını ve kredi vadesini girerek, geri ödeme planınız hakkındaki detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Geri ödenecek toplam tutar, aylık taksit tutarı, faiz oranı ve yıllık maliyet oranı gibi önemli detayları anında görüntüleyebilirsiniz.
Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?
0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;
2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;
•400.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,
•400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,
•800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,
•1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.