Sakarya gaz sahası dünya manşetinde! Karadeniz gazı için şu başlıkları attılar: En iddialı proje!
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz Cuma namazı çıkışında Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın 20 Nisan'da devreye alınacağını söylemişti. Erdoğan'ın müjdesi ile birlikte bölgede hazırlıklar devam ederken Karadeniz gazı dünyanın gündemine oturdu. ABD basınından Yunan basınına kadar birçok gazete Karadeniz gazını manşetlerine taşıdı.
Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Karadeniz doğalgazı bugün saat 20.23'te Filyos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile devreye alınacak.
ABD MEDYASI: TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR
Türkiye'nin doğalgaz keşfi ve heyecanla beklenen tören bugün dünyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu.
ABD medyası Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı.
Gazete bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.
ARAP MEDYASI: TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN VE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK
Arap medyası Sakarya projesinin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurguladı.
ArabNews'de yer alan haberde, "Sakarya doğal gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.
İNGİLİZ MEDYASI: TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI ÜRETİM PROJESİ
İngiliz Financial Times gazetesi Sakarya sahasını 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımlarken, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve Doğalgaz ithalatına 80 milyar Dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğunu vurguladı.