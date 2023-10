Türkiye’nin en büyük konut seferberliği | Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! Dönüşümde GYODER desteği

Dönüşüm sürecinde GYODER'in desteğine değinen Kurum, "Bu sürece, bu büyük dönüşüme ve deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hamlesine hiç kuşkusuz en büyük desteklerden birini de Mehmet Kalyoncu kardeşim başkanlığındaki Gyoder ve Gyoder'in çatısı altında gönüllü olan onlarca şehir plancısı, mimar ve mühendis kardeşlerimiz verdi. Her birinizin depremin ilk anından itibaren, evlerinizden, ailelerinizden, sevdiklerinizden uzakta nasıl bir özveri ve gayretle çalıştığınıza milletimiz şahit oldu. Hepinizden Allah razı olsun, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecinde üstlendiğiniz bu tarihi sorumluk milletimiz tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve depremzede kardeşlerimiz her birinizi hayırla, duayla hatırlayacaktır." diye konuştu.