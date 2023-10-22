SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Öğrencilere flaş +1 burs kararı! Aylık 1.250 TL ödeme yapılacak başvuru ekranı aktif edildi! MEB İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Okul okuyan milyonlarca öğrenci burs almak için araştırmalar yapıyor. Bu noktada vakıf bursları dikkat çekiyor. İlkokuldan üniversiteye kadar bir çok öğrenciye burs imkanı tanıyan vakıflar yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte başvuru ekranını aktifleştirdi. Bu vakıflar arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer alıyor. VGM tarafından aylık 1.250 TL ödeme yapılacak. Başvru şartlarını karşılayanlar hemen şimdi başvurabilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 13:30 Güncelleme 22 Ekim 2023, 13:33
Öğrencilere flaş +1 burs kararı! Aylık 1.250 TL ödeme yapılacak başvuru ekranı aktif edildi! MEB İlkokul, ortaokul, lise, üniversite...

KYK bursunun yanı sıra +1 burs almak isteyenlere güzel haber geldi. Üniversite öğrencileri KYK tarafından verilen bursun yanında vakıf burslarından da faydalabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ''Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.'' denildi. İşte VGM burs detayları...

ÖĞRENCİLERE AYLIK 1.250 TL BURS MÜJDESİ

2023-2024 eğitim yılında VGM bursu ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 - 2024 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Ortaöğrenim Bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) : Ortaöğrenim burs başvuruları sona ermiştir. Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

Yükseköğrenim Bursu (önlisans/lisans) : Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız... 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu (önlisans/lisans) : Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvurusu için tıklayınız… 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

DUYURUNUN TAMAMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Eğitim yardımı/Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.

Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız değerlendirilirken başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğruluk kontrolleri yapılmakta ve gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talep edebileceğinden başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.

Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail Filistin’deki BM okulunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Son dakika: Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in skandal Filistin tanımına Katar Emiri Al Sani’den tepki! Salonu terk etti
ABD’den İran’a karşı THAAD sistemi! Pentagon’dan Orta Doğu’yu karıştırma hamlesi! THAAD nedir?
SON DAKİKA