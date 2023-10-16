BORLS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Borlease otomotiv kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Heyecanla beklenen an geldi ve Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları sonunda açıklandı. Şirketin hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlenmiş ve halka arz süreci, 11-12-13 Ekim tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile gerçekleştirildi. İşte halka arzın ayrıntıları...
BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Borlease Otomotiv AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti.
Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep geldi..
BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçlarının 16 Ekim tarihinde açıklanması halinde 18-19 Ekim tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.