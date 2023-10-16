BORLS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Borlease otomotiv kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

BORLEASE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 25.29 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Borlease halka arz açıklık oranı %30,65 olarak belirlendi.

Halka arzda 47 milyon lot ile 4 milyon 700 bin ek pay dağıtılacak.