PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BORLS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Borlease otomotiv kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv A.Ş., 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile gerçekleştirilen halka arz sürecinin sonuçlarını açıkladı. İşte Borlease Otomotiv'in halka arzına dair önemli bilgiler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:58 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:58
BORLS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Borlease otomotiv kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?

Heyecanla beklenen an geldi ve Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları sonunda açıklandı. Şirketin hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlenmiş ve halka arz süreci, 11-12-13 Ekim tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile gerçekleştirildi. İşte halka arzın ayrıntıları...

BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Borlease Otomotiv AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 25,29 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep geldi..

BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçlarının 16 Ekim tarihinde açıklanması halinde 18-19 Ekim tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

BORLEASE HALKA ARZ OLDU!

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Borlease halka arz hakkında merak edilenler...

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERDİ?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

BORLEASE HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease hisse kodu #BORLS olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Borlease halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

BORLEASE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 25.29 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Borlease halka arz açıklık oranı %30,65 olarak belirlendi.

Halka arzda 47 milyon lot ile 4 milyon 700 bin ek pay dağıtılacak.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor
CHP kaynıyor! ’Değişimci’leri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den yaylım ateşi: Genel merkezcilere ’koltuk sevdalısı’ göndermesi
Türk Telekom
SON DAKİKA