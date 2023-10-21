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Gram altında aceleye gerek yok! İslam Memiş yeni rekoru duyurdu! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

İsrail-Filistin savaşı, yatırımcılar arasında güvenli liman arayışlarını tetiklerken, altın fiyatları da bu dönemde yükselişe geçti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı sinyali vermesine rağmen ons altın ve gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Altın yatırımcıları, altın rallisinin ne kadar süreceğini ve potansiyel alım fırsatlarını heyecanla takip ediyorlar.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:09 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:28
Gram altında aceleye gerek yok! İslam Memiş yeni rekoru duyurdu! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Ons altın ve gram altın fiyatlarının hızla yükseldiğini belirten Memiş, gram altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını ifade etti. Özellikle son 3.5 ayda ons altında yaşanan yükselişin yüzde 5.88'e kadar ulaştığına dikkat çekti. Dolar kuru karşısında Türk Lirası'nın zayıflığı da gram altındaki yükselişi hızlandırdı.

İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli tüyolar verdi. 1840 TL gibi bir seviyenin fiziki altın piyasasında görüldüğünü ve bu seviyenin bir dinlenme zamanı olabileceğini belirtti. İslam Memiş, altın yatırımcılarının bu seviyeleri beklemelerini önerirken, elinde altın bulunanların aceleci davranmamalarını vurguladı. Kısa vadeli geri çekilmelerin mümkün olduğunu ancak uzun vadede altın yatırımının olumlu bir görünüm sergilediğini belirtti.

Ayrıca, İslam Memiş son iki haftada en ucuz yatırımın euro olduğunu ifade etti. EUR/USD paritesinin oldukça ucuz olduğunu ve euro alımının cazip olabileceğini belirtti. Bu dönemde borsa yatırımcılarına da yüzde 25 kademeli alım yapmayı önerdi. İslam Memiş, ekonomik durumu yakından takip eden yatırımcıların altın, euro ve borsa gibi seçenekler arasında karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları ortalığı yıktı geçti! Gram altın 1.746 TL oldu! Altın fiyatlarında o tarihte yeni rekor geliyor!
Altın fiyatları ortalığı yıktı geçti! Gram altın 1.746 TL oldu! Altın fiyatlarında o tarihte yeni rekor geliyor!

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için İslam Memiş'in önerileri önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki değişkenliklere karşı dikkatli olmalı ve uzmanların önerilerini yakından takip etmelidir.

Yatırımcıların son iki haftada en ucuz yatırım olarak gördüğü euro ve dolar gibi seçenekler, dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. İslam Memiş'in önerdiği gibi, beklemek ve piyasa koşullarını yakından takip etmek, doğru yatırım kararları almak için önemlidir. Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bilinçli yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabileceğini unutmamak önemlidir.

Ons Altının Rekoru ve 2024 Beklentileri

Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, 2024 yılında ons altın, Ağustos 2020'de kırdığı 2.078 dolarlık rekorunu aşarak yeni bir rekor seviyesine ulaşacak. Bu tahmin, yatırımcılar arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

2020 yılında yaşanan rekor, o tarihten itibaren aşılamamıştı. Ancak, Dünya Altın Konseyi'nin 2024 için öngördüğü rekor, piyasadaki beklentileri yükseltiyor ve yatırımcıları heyecanlandırıyor.

Altın, son dönemde Filistin-İsrail çatışmalarının artan jeopolitik risklerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş altın bilezik fiyatlarını da etkileyerek yatırımcıları ve vatandaşları altın fiyatlarını yakından takip etmeye yönlendiriyor. Çatışmaların daha da tırmanabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman olan altına olan ilgilerini artırıyor. İşte 21 Ekim 2023 tarihine ait altın bilezik fiyatları:

22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları

  • Alış: 1.558,16 TL
  • Satış: 1.651,83 TL

18 Ayar Altın Bilezik Fiyatları

  • Alış: 1.198,52 TL
  • Satış: 1.380,00 TL

14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları

  • Alış: 949,96 TL
  • Satış: 1.131 TL

Altın fiyatlarında son durum

  • Gram Altın: 1.866 TL
  • Çeyrek Altın: 3.047 TL
  • Yarım Altın: 6.094 TL
  • Tam Altın: 12.140 TL

Altın fiyatları, özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, yatırım kararları verirken faydalı olabilir. Ancak altın yatırımı yapmadan önce piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini dikkate almak önemlidir.

21 Ekim 2023 canlı altın fiyatları

NOT: Unutmayın, altın fiyatları sürekli olarak değişebilir ve yatırım yapmadan önce güncel verilere dikkat etmek önemlidir. HABERİMİZDE YATIRIM TAVSİYESİ VERİLMEMİŞTİR


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