Gram altında aceleye gerek yok! İslam Memiş yeni rekoru duyurdu! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için İslam Memiş'in önerileri önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki değişkenliklere karşı dikkatli olmalı ve uzmanların önerilerini yakından takip etmelidir.

Yatırımcıların son iki haftada en ucuz yatırım olarak gördüğü euro ve dolar gibi seçenekler, dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. İslam Memiş'in önerdiği gibi, beklemek ve piyasa koşullarını yakından takip etmek, doğru yatırım kararları almak için önemlidir. Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bilinçli yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabileceğini unutmamak önemlidir.

Ons Altının Rekoru ve 2024 Beklentileri Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine göre, 2024 yılında ons altın, Ağustos 2020'de kırdığı 2.078 dolarlık rekorunu aşarak yeni bir rekor seviyesine ulaşacak. Bu tahmin, yatırımcılar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 2020 yılında yaşanan rekor, o tarihten itibaren aşılamamıştı. Ancak, Dünya Altın Konseyi'nin 2024 için öngördüğü rekor, piyasadaki beklentileri yükseltiyor ve yatırımcıları heyecanlandırıyor.

Altın, son dönemde Filistin-İsrail çatışmalarının artan jeopolitik risklerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş altın bilezik fiyatlarını da etkileyerek yatırımcıları ve vatandaşları altın fiyatlarını yakından takip etmeye yönlendiriyor. Çatışmaların daha da tırmanabileceği endişesi, yatırımcıların güvenli liman olan altına olan ilgilerini artırıyor. İşte 21 Ekim 2023 tarihine ait altın bilezik fiyatları: 22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Alış: 1.558,16 TL

Satış: 1.651,83 TL 18 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Alış: 1.198,52 TL

Satış: 1.380,00 TL

14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Alış: 949,96 TL

Satış: 1.131 TL Altın fiyatlarında son durum Gram Altın: 1.866 TL

Çeyrek Altın: 3.047 TL

Yarım Altın: 6.094 TL

Tam Altın: 12.140 TL Altın fiyatları, özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, yatırım kararları verirken faydalı olabilir. Ancak altın yatırımı yapmadan önce piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini dikkate almak önemlidir. 21 Ekim 2023 canlı altın fiyatları NOT: Unutmayın, altın fiyatları sürekli olarak değişebilir ve yatırım yapmadan önce güncel verilere dikkat etmek önemlidir. HABERİMİZDE YATIRIM TAVSİYESİ VERİLMEMİŞTİR