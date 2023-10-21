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İNG, Akbank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA... Banka banka 120 ve 180 ay vadeli 800.000 TL konut kredisi hesaplama tablosu

Yükselen faiz oranlarına karşın düşük maliyetli kredi arayışında olan bireyler için, hem özel hem de kamu bankaları tarafından sunulan yeni kredi kampanyaları oldukça cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu kampanyalar, ev sahibi olmak isteyen bireyler için büyük bir önem taşımaktadır. Her bir bankanın sunduğu kredi seçenekleri ve faiz oranları farklıdır. Bu nedenle, bireylerin ihtiyaçlarına ve ödeme kapasitelerine en uygun kredi seçeneğini seçmek için bu kampanyaları detaylıca incelemeleri önemlidir. İşte 120 ve 180 ay vadeli 800.000 TL konut kredisi hesaplama fırsatları sunan bazı bankalar: İNG, Akbank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:03 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:03
İNG, Akbank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA... Banka banka 120 ve 180 ay vadeli 800.000 TL konut kredisi hesaplama tablosu

Konut kredisi, bir ev satın almak veya mevcut bir eve yatırım yapmak isteyenler için önemli bir finansman kaynağıdır. Bu kampanyalar, kredi çekmek isteyen bireylere uygun taksit seçenekleri ve rekabetçi faiz oranları sunarak ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Kredi almadan önce, her bankanın kredi şartlarını ve ödeme planlarını detaylıca incelemek önemlidir.

800.000 TL 180 Ay Vadeli Konut Kredisi

QNB Finansbank Konut Kredisi Kampanyası:

  • Aylık Taksit Tutarı: QNB Finansbank'ın konut kredisi kampanyasında aylık taksit tutarı oldukça düşük bir seviyede, yaklaşık 26.556 TL'dir.
  • Faiz Oranı: Kampanya kapsamındaki faiz oranı %3,31'dir. Bu oran, konut kredisi çekecek kişilere uygun ödeme koşulları sunar.
  • Toplam Ödeme: Toplam geri ödeme tutarı 4.785.707 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, kredi alacak kişilerin toplam geri ödeme yükümlülüğünü gösterir.

Garanti BBVA Konut Kredisi Kampanyası:

  • Aylık Taksit Tutarı: Garanti BBVA'nın konut kredisi kampanyasında aylık taksit tutarı 33.541 TL'dir. Bu tutar, kredi geri ödeme planını şekillendirir.
  • Faiz Oranı: Kampanya kapsamındaki faiz oranı %4,19'dur. Faiz oranı, kredi maliyetini etkileyen önemli bir faktördür.
  • Toplam Ödeme: Toplam geri ödeme tutarı 6.046.584 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, kredi alacak kişilerin toplam geri ödeme yükümlülüğünü gösterir.

800.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi

ING Konut Kredisi:

  • Aylık Taksit Tutarı: ING'nin konut kredisi teklifinde aylık taksit tutarı yaklaşık 23.537 TL'dir.
  • Faiz Oranı: Bu kredi teklifinin faiz oranı %2,84 olarak belirlenmiştir.
  • Toplam Ödeme: Konut kredisinin toplam geri ödeme tutarı 2.830.186 TL'dir.

Akbank Konut Kredisi:

  • Aylık Taksit Tutarı: Akbank'ın konut kredisi teklifinde aylık taksit tutarı 24.638 TL'dir.
  • Faiz Oranı: Bu kredi teklifinin faiz oranı %2,99'dur.
  • Toplam Ödeme: Konut kredisinin toplam geri ödeme tutarı 2.964.075 TL'dir.
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Yapı Kredi Konut Kredisi:

  • Aylık Taksit Tutarı: Yapı Kredi'nin konut kredisi teklifinde aylık taksit tutarı 29.907 TL'dir.
  • Faiz Oranı: Bu kredi teklifinin faiz oranı %3,69'dur.
  • Toplam Ödeme: Konut kredisinin toplam geri ödeme tutarı 3.594.557 TL'dir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi:

  • Aylık Taksit Tutarı: Ziraat Bankası'nın konut kredisi teklifinde aylık taksit tutarı 25.378 TL'dir.
  • Faiz Oranı: Bu kredi teklifinin faiz oranı %3,09'dur.
  • Toplam Ödeme: Konut kredisinin toplam geri ödeme tutarı 3.050.863 TL'dir.

Konut kredisi kampanyaları, kredi geri ödeme sürecini mümkün olduğunca kolay ve hesaplı hale getirmeyi amaçlar. Kredi çekmek isteyen kişilere, kredi tutarı ve geri ödeme süresi gibi önemli detayları dikkate alarak en uygun teklifi seçme fırsatı sunar. Bu kampanyaların detayları bankadan bankaya değişebilir, bu nedenle bireylerin kredi almadan önce bankalarla iletişime geçmeleri ve kendileri için en iyi teklifi bulmaları önemlidir.

Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi için konut kredisi, yeni bir evin kapısını aralamak veya mevcut bir evi finanse etmek için önemli bir finansman kaynağıdır. Konut kredisi almak için izlemeniz gereken temel adımları ve dikkat etmeniz gereken önemli noktaları öğrenmek, bu finansal süreci daha kolay ve başarılı hale getirebilir. İşte konut kredisi almanın temel adımları:

Kredi İhtiyacınızı Belirleyin:

İlk adım, ne kadar bir konut kredisi ihtiyacınız olduğunu belirlemektir. Ev satın almak veya mevcut bir eve yatırım yapmak için gereken miktarı hesaplayın. Bu, kredi başvurusu yaparken önemlidir.

Gelir ve Gider Analizi Yapın:

Kredi veren banka, kredi başvurunuzu değerlendirirken gelir ve giderlerinizi inceleyecektir. Bu nedenle aylık gelirinizi ve giderlerinizi dikkatlice analiz edin. Finansal durumunuz, kredi onayı için kritik bir faktördür.

Kredi Notunuzu Kontrol Edin:

Kredi notu, kredi başvurularının onaylanması için önemli bir faktördür. Kredi notunuzu kontrol edin ve gerektiğinde iyileştirin. Düşük bir kredi notu, kredi onayınızı etkileyebilir.

Kredi Veren Bankayı Seçin:

Kredi veren bankayı seçerken faiz oranları, geri ödeme koşulları ve diğer ücretler gibi faktörleri dikkate alın. Farklı bankaların sunduğu kredi tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçeneği bulun.

Kredi Başvurusu Yapın:

Seçtiğiniz bankaya başvuru yapın. Bankanın talep ettiği belgeleri hazırlayın, başvuru formunu doldurun ve gerekli bilgileri sağlayın. Banka, başvurunuzu inceleyerek kredi onayı verip vermediğine karar verecektir.

Ekspertiz Süreci:

Kredi başvurunuz onaylandığında, banka evin ekspertizini yapacaktır. Bu süreç, evin değerini belirlemek için önemlidir. Bankanın kredi miktarını ve faiz oranını bu değere göre belirlediğini unutmayın.

Kredi Sözleşmesini İmzalayın:

Kredi başvurunuz onaylandığında, banka ile kredi sözleşmesi imzalayacaksınız. Bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve gerektiğinde bir uzmana danışın.

Evinizi Satın Alın:

Kredi onaylandığında ve sözleşme imzalandığında, evi satın alabilirsiniz. Krediyi kullanarak evin ödemesini yapın.


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