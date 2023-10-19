Soğuk havaların gelmesiyle birlikte doğalgaz desteği hakkında bir çok soru tekrar araştırılmaya başlandı. Nisan ayında tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor Peki Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat...
AYLIK 153 LİRA İNDİRİM YAPILIYOR
İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.