Soğuk havaların gelmesiyle birlikte doğalgaz desteği hakkında bir çok soru tekrar araştırılmaya başlandı. Nisan ayında tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor Peki Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat...