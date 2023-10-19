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Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat...

Bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak. Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak. Vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ''Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 12:45 Güncelleme 19 Ekim 2023, 12:47
Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte doğalgaz desteği hakkında bir çok soru tekrar araştırılmaya başlandı. Nisan ayında tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor Peki Doğalgaz desteği devam ediyor mu, ne zaman bitecek 2023? Doğalgaz desteği başvurusu var mı, nasıl yapılır? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat...

AYLIK 153 LİRA İNDİRİM YAPILIYOR

İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.

Örneğin vatandaş ekimde 50 metreküp tüketimde bulunduysa 25 metreküpü yani 153 lirasını devlet ödemeye devam edecek, vatandaşa ise kalan 25 metreküp için 153 lira tutarında fatura çıkarılacak. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.

Öte yandan Doğalgaz desteği başvuru ekranı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her türlü sosyal yardım desteklerine başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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