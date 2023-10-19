Eğitim ve konut parası BES’ten! 4 adımda yeni sistem: Evlilik, eğitim durumunda birikimin yüzde 50’si çekilebilecek

Türkıye'de gün geçtikçe büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Mart sonunda yeni dönem başlayacak. BES birikimlerinden, sistemden çıkmadan para çekilebilecek.
Türkıye'de gün geçtikçe büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Mart sonunda yeni dönem başlayacak. BES birikimlerinden, sistemden çıkmadan para çekilebilecek.
Katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlarda bu imkanı kullanabilecek. Belirlenen koşulları sağlayan katılımcılar birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan tutar için başvuru yapabilecek.
Devlet katkısının da yüzde 20-25'i çekilebilecek. Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.
Kısmen ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, sistemden çıkılmayacağına dair taahhüt vermek gerekecek.
BELGELENDİRME YAPILACAK
Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren belgeyi ibraz edecek.
Evlilik durumunda başvuru yapanlar ise başvuru tarihinden önceki 2 ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvurusunu belgelendirecek.
Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Doğal afet nedenli başvurular 6 ay içinde yapılacak.
4 ADIMDA YENİ SİSTEM
● Evlilik, konut alımı, doğal afet ve eğitim durumunda birikimin yüzde 50'si, devlet katkısının yüzde 20-25'i çekilebilecek.
● En az 5 yıllık, aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödenen sözleşme olması gerekecek.
● Kısmi ödeme tarihinden itibaren 3 yıl sistemden çıkış yapılmayacak.
● Doğal afetlerde süre ve birikim sınırı şartları aranmayacak.