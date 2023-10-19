Eğitim ve konut parası BES’ten! 4 adımda yeni sistem: Evlilik, eğitim durumunda birikimin yüzde 50’si çekilebilecek

Katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi durumlarda bu imkanı kullanabilecek. Belirlenen koşulları sağlayan katılımcılar birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan tutar için başvuru yapabilecek.

Devlet katkısının da yüzde 20-25'i çekilebilecek. Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.