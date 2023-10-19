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SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı! 2000 2004 2008 girişliler mest olacak

Erken emeklilik sistemi, sigorta başlangıcı ve bağlı olunan kurumun belirlediği prim sürelerine dayalı olarak düşük primle emeklilik fırsatı sunmaktadır. Ancak bu sistemin birçok detayı bulunur ve kişinin erken emeklilik hakkını elde etmesi için belirli koşulları karşılaması gerekir. : Erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi oldukça önemlidir. Kişi, sigorta başlangıç tarihine göre belirli bir prim süresi gereksinimi karşılamalıdır. Bu tarih, kişinin sigorta yaptırdığı kurum tarafından belirlenir.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:57 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:57
SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı! 2000 2004 2008 girişliler mest olacak

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamış olan bazı kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu yöntemde farklı sigortalı gruplarına göre belirlenen prim süreleri (10, 12.5, 15 yıl gibi formüller) öne çıkıyor. Ancak bu noktada yaş şartı gibi önemli faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Bazı durumlarda ise prim indirimleri gibi avantajlar sunulabiliyor. 3 maddede şekillenen bu şartlar ise çalışanların en merak ettiği konulardan birisi oluyor.

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10 YILDA EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor.

Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

900 GÜNLÜK AVANTAJ

5400 prim günüyle (15 yıl) yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin de reform kapsamında 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi bekleniyor. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.


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