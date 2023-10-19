Powell enflasyona dair "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi. Enflasyonda düşüş patikası zorlu olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı. ABD'de 2022'de yüzde 9'un üzerine çıkan yıllık enflasyon yüzde 3,7'ye gerilese de hala yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyrediyor.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ, TREND ALTI BÜYÜMEYİ GEREKTİREBİLİR"

Jeopolitik gerilimin son derece yükseldiğine vurgu yapan Powell bu durumun temel risk oluşturduğunu söyledi. Fed Başkanı, yeni ve eski belirsizliklerin para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevlerini zorlaştırdığını dile getirdi.

Powell ayrıca düşük enflasyona sürdürülebilir dönüşün, ekonomide trendin altında büyümeyi gerektireceğini belirtti.

İşgücü piyasasına dair Powell "Pek çok gösterge, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Powell yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşünde olduğunu belirtti.

Powell'ın bugünkü açıklamaları, piyasaların Fed'in Kasım ayında faizleri değiştirmeyerek beklemeyi tercih edebileceği beklentisini teyit edebilir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN