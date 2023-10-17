5000 TL emekli ikramiyesi için yeni liste açıklandı! 9 Ekim detayına dikkat! O kişiler ödeme alamayacak

Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.

ŞEREF AYLIĞI ALANLAR

Olimpiyat komitesi tarafından bireysel ve takım olarak ilk üçte yer alma başarısı gösterenlere verilmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde bağlanan şeref aylığı, engelli sporculara, teknik direktör ve antrenörlere de verilmektedir.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik ya da köy korucuları da ikramiye için hak sahibi oluyorlar. Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri. Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

İkramiye ödemeleri kendi hak sahipliği dolayısıyla alanlara tam olarak ödeniyor. Yani emekliler ikramiye tutarı ne ise tam olarak alabiliyorlar. Ancak ödemeleri belli hisseye göre yapılanlara ise o hisse oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor. 5 bin liralık ödemede ise sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira ikramiye alabilecek. Sadece yetim aylığı alanlar da eğer çalışmıyorlarsa yüzde 25 ölüm aylığı oranına göre bin 250 lira ikramiyeyi hesabında görecek.