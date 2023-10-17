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5000 TL emekli ikramiyesi için yeni liste açıklandı! 9 Ekim detayına dikkat! O kişiler ödeme alamayacak

Kasım ayı yaklaştıkça, milyonlarca emekli ve hak sahibi, beklenen 5 bin lira ikramiye hakkında merak içinde. Öte yandan 9 Ekim tarihi, 5 bin lira ikramiye almanın milatı olarak ilan edildi. Peki, kimler ikramiye alabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:01 Güncelleme 17 Ekim 2023, 08:01
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni liste açıklandı! 9 Ekim detayına dikkat! O kişiler ödeme alamayacak

Türkiye'de emekliler ve hak sahipleri arasında büyük bir heyecanla beklenen yılın üçüncü ikramiyesi düzenlemesi Meclis'te görüşülmeye başlandı. Bu önemli düzenleme, bir önergeyle yasaya eklenerek Meclis Komisyonu'ndan geçti. Yasalaşmasının ardından ise Kasım ayının ilk haftasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. İşte bu gelişmeye dair detaylar...

Emekliye %4lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkurlunun en düşük emekli maaşı 15.752 TLyi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil...
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Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilecek 5 bin liralık ödemenin Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden bazı farkları da bulunuyor. Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alacaklar.



5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sosyal güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olmuş ve hayatta olan emekli vatandaşlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ

Kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak etmiş olan memurlar.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

Şehitlerin hak sahibi eş ve çocukları ile gerek harp gerekse terör olayları sebebiyle gazilik unvanını almış olanlar.

VAZİFE VE HARP MALULLÜĞÜ AYLIĞI ALAN ER VE ERBAŞLAR

Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR

Ölen sigortalının eşine bağlanan dul aylığı ve kız çocuklarının aldığı yetim aylığı ödenenler.

ŞEREF AYLIĞI ALANLAR

Olimpiyat komitesi tarafından bireysel ve takım olarak ilk üçte yer alma başarısı gösterenlere verilmektedir. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde bağlanan şeref aylığı, engelli sporculara, teknik direktör ve antrenörlere de verilmektedir.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan güvenlik ya da köy korucuları da ikramiye için hak sahibi oluyorlar. Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri. Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

İkramiye ödemeleri kendi hak sahipliği dolayısıyla alanlara tam olarak ödeniyor. Yani emekliler ikramiye tutarı ne ise tam olarak alabiliyorlar. Ancak ödemeleri belli hisseye göre yapılanlara ise o hisse oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor. 5 bin liralık ödemede ise sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira ikramiye alabilecek. Sadece yetim aylığı alanlar da eğer çalışmıyorlarsa yüzde 25 ölüm aylığı oranına göre bin 250 lira ikramiyeyi hesabında görecek.

KASIM AYINA KADAR İŞTEN AYRILANLAR YA DA YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yapılacak düzenlemede hangi tarih itibariyle çalışmayanların ve emekli olanların yararlanacağı belirlenecek. Bu tarihe göre durum netleşecek. Örneğin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi duyurduğu 9 Ekim tarihi milat sayılabilir. Bu durumda 9 Ekim tarihi itibariyle emekli aylığı bağlanmış olanlar ve çalışmayanlar ikramiyeden yararlanır. Bu tarih sonrasında emekli aylığı bağlananlar, işten ayrılanlar ikramiyeyi alamaz. Ayrıca, emekli aylığı alıp kendi iş yeri bulunanlar, küçük esnaf ve şirket ortakları bu ikramiyeyi alamayacak. Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Emekliler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenecek günlerde 5 bin liralık ikramiyelerini hesaplarında görecekler.

EYT BAŞVURUSU YAPANLAR ALABİLECEK Mİ?

EYT kapsamında başvuru yapmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlar da 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak. Bu emekliler için de çalışmama şartı bulunuyor. Bayram ikramiyeleri sadece SGK'dan maaş alan emeklilere ödeniyor. Bu durumda banka sandıklarından emekli olan ve maaş alanlar için bayram ikramiyesi SGK tarafından ödenmiyor. Bazı bankalar emeklilerine kendi inisiyatifleriyle ödeme yapıyor. Ancak SGK ödeme yapmıyor. Hem kendi emekli maaşını hem de babasından ya da eşinden ölüm aylığı alanlar tek bir dosya üzerinden ikramiye alacak.


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