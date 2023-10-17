Emekliler 5 yıl geriye dönük zam farkını alacak! EYT’de hizmet tespiti ile aylıklar yükselecek! Prim ve yaş şartı indirimiyle...

Ücretleri eksik bildirilenlerin belgeler ve tanıklarla hizmet tespiti davası açması mümkün. Davanın kazanılması durumunda hem emekli aylığı artar hem emekli aylığın ilk bağlandığı tarihten itibaren hesaplanan farklar topluca alınabilir. Daha önce emekli olanlar ise 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı alabilir.

CEZASI 6 BİN 707 TL Eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren işveren ceza ve tazminat öder. Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyene bin 341, geçersiz bordro düzenleyene 6 bin 707, işe girişi bildirmeyene 26 bin 829, kayıt ibraz etmeyene 161 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca eksik bildirilen primlerin de yatırılması gerekiyor.





MESLEK KODU DA ÖNEMLİ

Emeklilikte yüksek gelir için mesleki kodların doğru girilmesi de önem taşıyor. Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken meslek kodunun yanlış, eksik girilmesi hak kaybına yol açıyor.



Demir, çelik, çimento gibi sektörlerdeki fabrikaların çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu için fiili hizmet süresi zammı bulunuyor. Yıpranma hakkı olan mesleklerde kodun doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Ağır mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Mesleki kod yüksek maaşı hak eden meslek sahiplerinin asgari ücret üzerinden bildirimini de önlüyor.