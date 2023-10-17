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Emekliler 5 yıl geriye dönük zam farkını alacak! EYT'de hizmet tespiti ile aylıklar yükselecek! Prim ve yaş şartı indirimiyle...

Ücreti eksik bildirilen kişilerin emekli aylığını artırma yolu hizmet tespit davasından da geçiyor. Bu dava sonucunda kazanan kişilerin emekli aylıkları artarken, 5 yıl geriye dönük aylık farkı da alınabiliyor. Peki, nasıl fark zammı alınacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 06:51 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:03
Emekliler 5 yıl geriye dönük zam farkını alacak! EYT’de hizmet tespiti ile aylıklar yükselecek! Prim ve yaş şartı indirimiyle...

Emekli olmayı bekleyen birçok çalışan, EYT kapsamında emeklilik için başvurularını yaparken beklenmeyen bir sürprizle karşılaştı. Bordrolarda kazançları eksik bildirildiği için emekli aylıklarında düşük rakamlarla karşılaşan bu çalışanlar için emeklilikte düşük aylık sürprizi yaşamamak için önemli bir uyarıda bulunuluyor. İşte detaylar...

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EYT kapsamında emeklilik için dilekçe veren çok sayıda çalışan, bordroda kazançları eksik bildirildiği için büyük bir şok yaşadı. Emeklilikte düşük aylık sürprizi yaşanmaması için bordroların düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Ücreti eksik bildirilenler hizmet tespit davası açabiliyor. Davayı kazananın emekli aylığı artarken, 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı da alınabiliyor.



EYT kapsamında 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 120 bin dosya ise inceleniyor. Bu dosyaların içinde eksik prim, tescil sorunu, mükerrer başvurular, bordro oyunları, yanlış meslek kodları gibi sorunlar da ortaya çıkıyor. Emeklilikte mağdur olmamak için kazancın bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi büyük önem taşıyor.



Ücretleri eksik bildirilenlerin belgeler ve tanıklarla hizmet tespiti davası açması mümkün. Davanın kazanılması durumunda hem emekli aylığı artar hem emekli aylığın ilk bağlandığı tarihten itibaren hesaplanan farklar topluca alınabilir. Daha önce emekli olanlar ise 5 yıl geriye dönük emekli aylığı farkı alabilir.



CEZASI 6 BİN 707 TL

Eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren işveren ceza ve tazminat öder. Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyene bin 341, geçersiz bordro düzenleyene 6 bin 707, işe girişi bildirmeyene 26 bin 829, kayıt ibraz etmeyene 161 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca eksik bildirilen primlerin de yatırılması gerekiyor.



MESLEK KODU DA ÖNEMLİ
Emeklilikte yüksek gelir için mesleki kodların doğru girilmesi de önem taşıyor. Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken meslek kodunun yanlış, eksik girilmesi hak kaybına yol açıyor.

Demir, çelik, çimento gibi sektörlerdeki fabrikaların çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu için fiili hizmet süresi zammı bulunuyor. Yıpranma hakkı olan mesleklerde kodun doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Ağır mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Mesleki kod yüksek maaşı hak eden meslek sahiplerinin asgari ücret üzerinden bildirimini de önlüyor.


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