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Emekliye %4'lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL'yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil...

Son dakika gelişmelerine göre, emeklilere yönelik zam ve en düşük emekli maaşı konularında yeni düzenlemeler yılbaşında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile, Bakan Vedat Işıkhan'a "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla emekli zammı talimatını verdi. Eğer emekli maaşlarına memur maaşlarına benzer bir zam uygulanırsa, 10.000 TL kök maaş alan bir emeklinin maaşı ciddi bir artışla 15.146 TL'ye yükselecek. Bu artış, emekliler için önemli bir iyileştirme olacak. Yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte, emekli maaşı yeni bir seviyeye taşınacak ve 15.752 TL'yi bulacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 06:37 Güncelleme 17 Ekim 2023, 10:05
Emekliye %4’lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL’yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil... 1

Son dakika gelişmesine göre, emekli maaşlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yıl başında hayata geçirilecek. Emeklilere yapılacak olan zam ve en düşük emekli maaşı artışları, milyonlarca emekliyi olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu gelişmeler, Orta Vadeli Plan'ın (OVP) belirlenmesi ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesinin ardından geldi ve emeklileri sevindirecek ilk adım olarak 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ile başladı. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu...

Emekliye %4’lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL’yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil... 2

5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ MİLYONLARI RAHATLATACAK

TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla ekonomi gündemi hareketlendi. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

Emekliye %4’lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL’yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil... 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Emekli ikramiyesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak
Resmi Gazete'de yayımlanacak
Kasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacak
Ocak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecek

NOT: 5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında sigorta tahsis numarasının son hanesine göre emeklilere ödenecek.

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