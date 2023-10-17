Emekliye %4'lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL'yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil...

Son dakika gelişmesine göre, emekli maaşlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yıl başında hayata geçirilecek. Emeklilere yapılacak olan zam ve en düşük emekli maaşı artışları, milyonlarca emekliyi olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu gelişmeler, Orta Vadeli Plan'ın (OVP) belirlenmesi ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesinin ardından geldi ve emeklileri sevindirecek ilk adım olarak 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ile başladı. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu...
5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ MİLYONLARI RAHATLATACAK
TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla ekonomi gündemi hareketlendi. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.
Emekli ikramiyesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak
Resmi Gazete'de yayımlanacak
Kasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacak
Ocak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecek
NOT: 5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında sigorta tahsis numarasının son hanesine göre emeklilere ödenecek.