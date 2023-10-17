Emekliye %4'lük ek ödemeyle yeni maaş tablosu çıktı! SGK-SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı 15.752 TL'yi bulacak! 5-10 puanlık refah payı dahil...

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Son dakika gelişmesine göre, emekli maaşlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yıl başında hayata geçirilecek. Emeklilere yapılacak olan zam ve en düşük emekli maaşı artışları, milyonlarca emekliyi olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu gelişmeler, Orta Vadeli Plan'ın (OVP) belirlenmesi ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesinin ardından geldi ve emeklileri sevindirecek ilk adım olarak 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ile başladı. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu...