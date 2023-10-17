Başkan Erdoğan müjdelemişti! Mayıs’a kadar Doğal gaz devletten

BERAT ALBAYRAK TEMELLERİNİ ATMIŞTI

Türkiye bu tarihi keşfi konuşurken geçmiş dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla bugünlerin temellerini atmıştı.

"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"

Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.



Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı.

Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırının sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat bölgeye gidip çalışmaları inceledim. O gün atılan tohumlar TPAO'yu bugün bu üretim seviyelerine getirdi" demişti.

"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"

Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.

Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı..