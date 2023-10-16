Asgari ücret için yeni rakam geldi! SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ: Başkan Erdoğan asgari ücret talimatı verdi

Meclis'te yeni yasama dönemi başladı. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

2. ADIM: EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK

Asgari ücret, memur maaşları, en düşük emekli maaşı ile tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerekli talimatını verdi.

Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

ENFLASYON ORANI VE ASGARİ ÜCRET ANKET ÇALIŞMALARI MÜZAKERE MASASINDA OLACAK

Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

MİLYONLARIN MAAŞ ZAMMI TABLOSU

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketi Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61

Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15

Memur enflasyon farkı yüzde 31,70

Memur zammı ise yüzde 51,46

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.