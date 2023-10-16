308 yıl öncesine ışık tutacak çılgın keşif: Denizin altında yüzlerce altın sikke bulundu

Keşfedilen altın sikkeler 1715 yılında Havana'dan İspanya'ya doğru seyahat eden bir geminin tayfuna yakalanması sonucu Florida açıklarında okyanusun dibine gömülmüş halde bulunmuştu. Aradan geçen 300 yıldan sonra hazine avcıları bu değerli hazineleri tekrar gün yüzüne çıkardı. Dalış sırasında altın sikkeleri bulan William Bartlett ve arkadaşları tarihi bir hazineyi keşfetmiş oldu.
1715 YILINA AİT...
Keşfedilen altın sikkelerin büyük bir kısmı 1715 yılına tarihleniyor. Bu tarihi değeri taşıyan sikkelere ek olarak bulunan altın sikkelerin içinde 9 adet daha değerli ve nadir olanları da yer alıyor.
"SANKİ DÜN DENİZE DÜŞMÜŞ GİBİ"
Keşif yapan dalgıç William Bartlett, altın sikkelerin denizde bulduğu gibi taptaze durumda olduğunu ifade ederek "Altınlar sanki dün denize düşmüş gibiydi" dedi.