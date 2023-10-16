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308 yıl öncesine ışık tutacak çılgın keşif: Denizin altında yüzlerce altın sikke bulundu

Florida eyaletinin sahil bölgelerinde gerçekleşen bir dalış etkinliği sırasında, büyüleyici bir keşif tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yapılan araştırmalarda toplam değeri 4.5 milyon doları aşan, nadir ve tarihi değeri büyük olan 350 adet altın sikke bulundu. Bu olağanüstü keşif hem tarih meraklılarını hem de hazine avcılarını büyüledi.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:08 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:08
308 yıl öncesine ışık tutacak çılgın keşif: Denizin altında yüzlerce altın sikke bulundu

Keşfedilen altın sikkeler 1715 yılında Havana'dan İspanya'ya doğru seyahat eden bir geminin tayfuna yakalanması sonucu Florida açıklarında okyanusun dibine gömülmüş halde bulunmuştu. Aradan geçen 300 yıldan sonra hazine avcıları bu değerli hazineleri tekrar gün yüzüne çıkardı. Dalış sırasında altın sikkeleri bulan William Bartlett ve arkadaşları tarihi bir hazineyi keşfetmiş oldu.

1715 YILINA AİT...

Keşfedilen altın sikkelerin büyük bir kısmı 1715 yılına tarihleniyor. Bu tarihi değeri taşıyan sikkelere ek olarak bulunan altın sikkelerin içinde 9 adet daha değerli ve nadir olanları da yer alıyor.

"SANKİ DÜN DENİZE DÜŞMÜŞ GİBİ"

Keşif yapan dalgıç William Bartlett, altın sikkelerin denizde bulduğu gibi taptaze durumda olduğunu ifade ederek "Altınlar sanki dün denize düşmüş gibiydi" dedi.

Florida kıyıları hazine avcılığının popüler olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Birçok tarih meraklısı ve hazine avcısı, bu bölgede tarihi kalıntılar ve değerli hazineler aramak için dalışlar yapıyor.

2015 yılının haziran ayında da 1 milyon dolar değerinde 50 sikkenin bulunduğu bir keşif yaşanmıştı. Florida kıyıları geçmişin izlerini taşıyan ve hazine avcılarının bulduğu tarihi anıları gün yüzüne çıkaran bir mekan olarak öne çıkıyor.

Dalışlar sırasında yapılan bu tür keşifler, hem tarih meraklıları hem de hazine avcıları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Florida sahillerinde keşfedilen bu altın sikke hazinesi, geçmişin izlerini takip edenler için büyüleyici bir hikayeyi yeniden canlandırıyor.


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