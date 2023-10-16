308 yıl öncesine ışık tutacak çılgın keşif: Denizin altında yüzlerce altın sikke bulundu

Florida kıyıları hazine avcılığının popüler olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Birçok tarih meraklısı ve hazine avcısı, bu bölgede tarihi kalıntılar ve değerli hazineler aramak için dalışlar yapıyor.

2015 yılının haziran ayında da 1 milyon dolar değerinde 50 sikkenin bulunduğu bir keşif yaşanmıştı. Florida kıyıları geçmişin izlerini taşıyan ve hazine avcılarının bulduğu tarihi anıları gün yüzüne çıkaran bir mekan olarak öne çıkıyor.

Dalışlar sırasında yapılan bu tür keşifler, hem tarih meraklıları hem de hazine avcıları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Florida sahillerinde keşfedilen bu altın sikke hazinesi, geçmişin izlerini takip edenler için büyüleyici bir hikayeyi yeniden canlandırıyor.