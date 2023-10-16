Altın fiyatlarında sert damping: Yatırımcılar güvenli liman için rota arıyor

High Ridge Futures emtia piyasası müdürü David Meger ise İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen Fed'in kasım toplantısında faiz artırmayacağına dair beklentinin altın fiyatlarındaki yükselişe yardımcı olduğunu ifade etti.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR Öte yandan altının hareketinin doğal olarak Orta Doğu'daki gerginliğe bağlandığını ancak bu yükselişin faizlerdeki gerilemenin etkisi olduğunu belirtildi.

Altın için olumlu bir gelişme olan bu faizlerdeki düşüşün devam etmesi halinde altının değer kazanması bekleniyor.

ALTIN KONSEYİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA Dünya Altın Konseyi, jeopolitik olayların altına etkisinin, savaş sona erse bile küresel risk priminin yüksek bir seviyede kalmaya devam edeceği yönünde olduğunu açıkladı.