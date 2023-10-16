Altın fiyatlarında sert damping: Yatırımcılar güvenli liman için rota arıyor

Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmalar, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmelerine yol açtı ve altın fiyatları Cuma günü yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi. Ons altının fiyatı 27 Eylül'den bu yana ilk kez bin 900 doları aşarak bin 932 dolardan haftayı kapattı. Aynı dönemde, gram altın ise yurtiçi piyasada bin 725 lira seviyelerini gördü.
Altın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılma riski ve Ortadoğu'daki gerginliğin devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti. Ayrıca, güvenli liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5.2'lik bir yükselişle tamamladı.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlar "Orta Doğu'daki riskler arttıkça yatırımcılar güvenli limanlara kaçıyor. Bin 800 doların ortalarından kısa sürede bin 900 doların ortalarına geldik. Jeopolitik durum daha da kötüleşirse, altın fiyatlarının bu yıl 2 bin dolar seviyelerine yükselme ihtimali yüksek" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.