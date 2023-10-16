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Altın fiyatlarında sert damping: Yatırımcılar güvenli liman için rota arıyor

Altın, küresel piyasalarda artan krizler ve jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak tercih edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, altın fiyatları son 7 ayın en iyi haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Altın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılma riski ve Ortadoğu'daki gerginliğin devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:32 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:32
Altın fiyatlarında sert damping: Yatırımcılar güvenli liman için rota arıyor

Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmalar, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmelerine yol açtı ve altın fiyatları Cuma günü yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi. Ons altının fiyatı 27 Eylül'den bu yana ilk kez bin 900 doları aşarak bin 932 dolardan haftayı kapattı. Aynı dönemde, gram altın ise yurtiçi piyasada bin 725 lira seviyelerini gördü.

Altın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılma riski ve Ortadoğu'daki gerginliğin devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti. Ayrıca, güvenli liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5.2'lik bir yükselişle tamamladı.

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar "Orta Doğu'daki riskler arttıkça yatırımcılar güvenli limanlara kaçıyor. Bin 800 doların ortalarından kısa sürede bin 900 doların ortalarına geldik. Jeopolitik durum daha da kötüleşirse, altın fiyatlarının bu yıl 2 bin dolar seviyelerine yükselme ihtimali yüksek" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

High Ridge Futures emtia piyasası müdürü David Meger ise İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen Fed'in kasım toplantısında faiz artırmayacağına dair beklentinin altın fiyatlarındaki yükselişe yardımcı olduğunu ifade etti.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR

Öte yandan altının hareketinin doğal olarak Orta Doğu'daki gerginliğe bağlandığını ancak bu yükselişin faizlerdeki gerilemenin etkisi olduğunu belirtildi.

Altın için olumlu bir gelişme olan bu faizlerdeki düşüşün devam etmesi halinde altının değer kazanması bekleniyor.

ALTIN KONSEYİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Dünya Altın Konseyi, jeopolitik olayların altına etkisinin, savaş sona erse bile küresel risk priminin yüksek bir seviyede kalmaya devam edeceği yönünde olduğunu açıkladı.

Altın kredi riski taşımadığı ve riskli varlıklarla negatif bir ilişkisi olduğu için krizden korunma aracı olarak değer görüyor. Raporda, jeopolitik gerilimlerin altın getirilerini etkilemesinin normal olduğuna dikkat çekildi.

Altın tüm bu faktörlerle birlikte yatırımcıların güvenli liman tercihi olarak önemini korumaya devam ediyor.


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