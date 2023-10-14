EKİM AYINDA EMEKLİYE BOL BOL MÜJDE: 12.500 TL promosyon, 5.000 TL ikramiye ve yüzde 50 minimum zamlı maaş!

YAPI KREDİ:
Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 5.250 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 lira ve üzeri olanlara 7.500 TL nakit promosyon sunuluyor.
Ayrıca, 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 TL ek nakit ödül kazanabilir. Kredi kartı alıp 500 TL harcama yapanlar ilave 1.000 TL nakit promosyon alabilirler.
AKBANK:
Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 7.000 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 9.000 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 10.000 TL ödeme yapmaktadır.
Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip para sunulmaktadır.
DENİZBANK:
Yıl sonuna kadar sürecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapılmaktadır.
Bu promosyon kampanyaları, emeklilerin, dul ve yetimlerin ek gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. İlgili bankalarla iletişime geçerek bu promosyonlardan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu kampanyalar, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.