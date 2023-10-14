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EKİM AYINDA EMEKLİYE BOL BOL MÜJDE: 12.500 TL promosyon, 5.000 TL ikramiye ve yüzde 50 minimum zamlı maaş!

Emekli maaşlarının artırılması, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak daha sağlam bir zemin oluşturmak için önemlidir. Emekliler, yıllarca çalışmanın ardından hak ettikleri maaşı almayı beklerler. Ocak zammı ile birlikte, emeklilerin maaşlarının daha adil bir seviyeye yükseltilmesi hedefleniyor. Emekli ikramiyesi olarak da bilinen 5,000 TL'lik ödeme sonrası, Ocak ayında SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ile memur emeklisi maaşları için önemli bir iyileştirme bekleniyor. Yüzde 50'lik emekli maaşı zam beklentisi, emekliler arasında büyük bir umutla karşılanıyor. Bu gelişmenin ardından bankalar, Ocak zammı öncesi emekli promosyon kampanyaları ile yeni bir rekabete girişti. En düşük emekli maaşı 10,000 TL'yi aşıyorsa, banka promosyonu ödemeleri milyonlarca emekli için ek bir gelir kaynağı olacak.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 10:04 Güncelleme 14 Ekim 2023, 10:04
EKİM AYINDA EMEKLİYE BOL BOL MÜJDE: 12.500 TL promosyon, 5.000 TL ikramiye ve yüzde 50 minimum zamlı maaş!

Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 milyon kişi için 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi büyük bir heyecanla karşılandı. Bu güzel gelişmenin ardından, hem aylığı bağlanan EYT'liler hem de mevcut emekliler için sunulan promosyon kampanyaları büyük bir ivme kazandı. Bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlarına yönelik cazip teklifler sunarak, finansal konforlarını artırmayı hedefliyorlar. Özellikle dikkat çeken bir kampanya da emekli maaşı promosyonlarına ilişkin oldu. Bir banka, emekli maaşı promosyonunu 12,500 TL'ye kadar çıkaracağını duyurdu.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli için Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ise Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla üçüncü bir ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Resmi kurumlar veya yetkililer tarafından açıklama yapıldığında, detayları haberlerimizde sizlerle paylaşacağız.

Emekliye %88 kök maaş zammı hesaplandı! SSK-Bağkur 7.500 TL x 12.24 puan refah payıyla en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! Seyyanen, intibak payı...
Emekliye %88 kök maaş zammı hesaplandı! (SSK-Bağkur) 7.500 TL x 12.24 puan refah payıyla en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! Seyyanen, intibak payı...

12.500 TL PROMOSYON

Emekliler, dul ve yetimler için sunulan promosyon kampanyaları hareketleniyor. Bankalar, emeklilere ek gelir sağlamak amacıyla çeşitli promosyonlar sunuyor. İşte bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları...

ING Bank:

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına göre ek nakit promosyon kazanabilirler.

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100 TL, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.950 TL, 7.500-10.000 lira arasında olanlara 7.650 TL, 10.000 lira ve üzeri olanlara 8.500 TL nakit promosyon veriliyor.

YAPI KREDİ:

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 5.250 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 lira ve üzeri olanlara 7.500 TL nakit promosyon sunuluyor.

Ayrıca, 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 TL ek nakit ödül kazanabilir. Kredi kartı alıp 500 TL harcama yapanlar ilave 1.000 TL nakit promosyon alabilirler.

AKBANK:

Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 7.000 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 9.000 TL, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 10.000 TL ödeme yapmaktadır.

Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip para sunulmaktadır.

DENİZBANK:

Yıl sonuna kadar sürecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 lira arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 lira ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapılmaktadır.

Bu promosyon kampanyaları, emeklilerin, dul ve yetimlerin ek gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. İlgili bankalarla iletişime geçerek bu promosyonlardan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu kampanyalar, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.



Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


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