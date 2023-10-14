EKİM AYINDA EMEKLİYE BOL BOL MÜJDE: 12.500 TL promosyon, 5.000 TL ikramiye ve yüzde 50 minimum zamlı maaş!

Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 milyon kişi için 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi müjdesi büyük bir heyecanla karşılandı. Bu güzel gelişmenin ardından, hem aylığı bağlanan EYT'liler hem de mevcut emekliler için sunulan promosyon kampanyaları büyük bir ivme kazandı. Bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlarına yönelik cazip teklifler sunarak, finansal konforlarını artırmayı hedefliyorlar. Özellikle dikkat çeken bir kampanya da emekli maaşı promosyonlarına ilişkin oldu. Bir banka, emekli maaşı promosyonunu 12,500 TL'ye kadar çıkaracağını duyurdu.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Yaklaşık 17 milyon emekli için Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ise Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla üçüncü bir ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Resmi kurumlar veya yetkililer tarafından açıklama yapıldığında, detayları haberlerimizde sizlerle paylaşacağız.