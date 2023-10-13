Ev almak isteyenleri mest eden fırsat! Devlet desteği geldi! 70 m2 2+1 429 bin 900 TL, 85 m2 3+1 549 bin 900 TL’ye satılıyor!

Bu fiyatlar, farklı tercihlere ve ihtiyaçlere yanıt veren prefabrik ev seçeneklerini içeriyor. Her bütçeye ve beklentiye uygun bir prefabrik ev bulmak mümkün. Devletin sunduğu destekle birlikte, prefabrik ev sahibi olmak artık çok daha kolay ve ekonomik bir seçenek haline geliyor. Prefabrik ev fiyatları firmaların kampanyalarına göre değişiklik gösterebileceğinden, seçenekleri karşılaştırmak ve ihtiyaçlarınıza uygun bir evi bulmak önemlidir. Ev almak isteyenleri sevindirecek bu kampanyaları yakından takip etmekte fayda var.

Prefabrik Ev Fiyatlarına Etki Eden Faktörler

Prefabrik ev fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte prefabrik ev fiyatlarını etkileyen bazı faktörler:

Ev Boyutu

Prefabrik evler, farklı büyüklüklerde mevcuttur. Daha büyük bir ev, daha fazla malzeme ve işçilik gerektireceğinden fiyatı artırabilir. Buna karşılık, daha küçük bir ev daha ekonomik olabilir.

Kullanılan Malzemeler

Prefabrik evlerin yapımında kullanılan malzemeler de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Daha yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanıldığında evin maliyeti artacaktır.