Ev almak isteyenleri mest eden fırsat! Devlet desteği geldi! 70 m2 2+1 429 bin 900 TL, 85 m2 3+1 549 bin 900 TL’ye satılıyor!

Devlet destekli prefabrik evler, Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunmaktadır. Bu evler, ekonomik nedenlerle konut sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Devletin sunduğu destekler, ailelerin daha uygun maliyetlerle kaliteli bir konuta sahip olmalarını sağlar. Devlet, prefabrik ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir sosyal destek sağlıyor. 150.000 TL destek ödemesi yapacak olan devlet, prefabrik ev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Prefabrik evler, farklı büyüklüklerde mevcuttur. Daha büyük bir ev, daha fazla malzeme ve işçilik gerektireceğinden fiyatı artırabilir. Buna karşılık, daha küçük bir ev daha ekonomik olabilir. Prefabrik evlerin yapımında kullanılan malzemeler de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Daha yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanıldığında evin maliyeti artacaktır. Peki, prefabrik ev fiyatları nedir ve hangi seçenekler mevcut?