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Ev almak isteyenleri mest eden fırsat! Devlet desteği geldi! 70 m2 2+1 429 bin 900 TL, 85 m2 3+1 549 bin 900 TL'ye satılıyor!

Prefabrik ev almak isteyenler için devletin sunduğu destek büyük bir fırsat sunuyor. Ancak, prefabrik ev fiyatları farklı seçeneklere ve tercihlere göre değişebilir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir prefabrik ev seçeneği bulmak için farklı firmaları ve kampanyaları karşılaştırmak önemlidir. Prefabrik ev fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında evin boyutu, kullanılan malzemeler, tasarım özellikleri ve konumu bulunmaktadır. Örneğin, büyük bir prefabrik ev, daha fazla malzeme gerektireceği için daha pahalı olabilir. Ayrıca, belirli bir bölgedeki arsa fiyatları da evin maliyetini etkileyebilir.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:01 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:01
Ev almak isteyenleri mest eden fırsat! Devlet desteği geldi! 70 m2 2+1 429 bin 900 TL, 85 m2 3+1 549 bin 900 TL’ye satılıyor!

Devlet destekli prefabrik evler, Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunmaktadır. Bu evler, ekonomik nedenlerle konut sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Devletin sunduğu destekler, ailelerin daha uygun maliyetlerle kaliteli bir konuta sahip olmalarını sağlar. Devlet, prefabrik ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir sosyal destek sağlıyor. 150.000 TL destek ödemesi yapacak olan devlet, prefabrik ev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Prefabrik evler, farklı büyüklüklerde mevcuttur. Daha büyük bir ev, daha fazla malzeme ve işçilik gerektireceğinden fiyatı artırabilir. Buna karşılık, daha küçük bir ev daha ekonomik olabilir. Prefabrik evlerin yapımında kullanılan malzemeler de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Daha yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanıldığında evin maliyeti artacaktır. Peki, prefabrik ev fiyatları nedir ve hangi seçenekler mevcut?

Prefabrik Ev Kampanyası Detayları

Devletin sunduğu destekle birlikte, prefabrik ev kampanyası başladı. Bu kampanya kapsamında 70 m2 2+1 429 bin 900 TL, 85 m2 3+1 549 bin 900 TL'ye satışa çıkarılıyor. Bu fiyatlar oldukça cazip ve ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak, prefabrik ev fiyatları firmadan firmaya ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir.

Prefabrik Ev Fiyat Listesi

Prefabrik ev fiyatları, evlerin büyüklüğüne, kullanılan malzemelere ve firmanın politikalarına göre değişebilir. İşte 13 Ekim 2023 tarihine ait bazı prefabrik ev fiyatları:

  • 50 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 339.900,00 TL
  • 55 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 374.900,00 TL
  • 59 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 394.900,00 TL
  • 70 m2 2+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 429.900,00 TL
  • 75 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 449.900,00 TL
  • 70 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli: 449.900,00 TL

  • 74 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 459.900,00 TL
  • 78 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 474.900,00 TL
  • 81 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 499.900,00 TL
  • 85 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 549.900,00 TL
  • 90 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 559.900,00 TL
  • 101 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 589.900,00 TL
  • 100 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 609.900,00 TL

  • 112 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 639.900,00 TL
  • 103 m2 Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev: 689.900,00 TL
  • 113 m2 4+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 699.900,00 TL
  • 120 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 724.900,00 TL
  • 121 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 739.900,00 TL

  • 110 m2 Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 739.900,00 TL
  • 126 m2 Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev: 819.900,00 TL
  • 126 m2 Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 844.900,00 TL
  • 136 m2 Kampanyalı 4+1 Prefabrik Ev: 874.900,00 TL

Bu fiyatlar, farklı tercihlere ve ihtiyaçlere yanıt veren prefabrik ev seçeneklerini içeriyor. Her bütçeye ve beklentiye uygun bir prefabrik ev bulmak mümkün. Devletin sunduğu destekle birlikte, prefabrik ev sahibi olmak artık çok daha kolay ve ekonomik bir seçenek haline geliyor. Prefabrik ev fiyatları firmaların kampanyalarına göre değişiklik gösterebileceğinden, seçenekleri karşılaştırmak ve ihtiyaçlarınıza uygun bir evi bulmak önemlidir. Ev almak isteyenleri sevindirecek bu kampanyaları yakından takip etmekte fayda var.

Prefabrik Ev Fiyatlarına Etki Eden Faktörler

Prefabrik ev fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte prefabrik ev fiyatlarını etkileyen bazı faktörler:

Ev Boyutu

Prefabrik evler, farklı büyüklüklerde mevcuttur. Daha büyük bir ev, daha fazla malzeme ve işçilik gerektireceğinden fiyatı artırabilir. Buna karşılık, daha küçük bir ev daha ekonomik olabilir.

Kullanılan Malzemeler

Prefabrik evlerin yapımında kullanılan malzemeler de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Daha yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanıldığında evin maliyeti artacaktır.

Donanım Seviyesi

Prefabrik evlerde tercihe bağlı olarak farklı donanım seviyeleri sunulur. Daha fazla özellik ve konfor sunan bir ev, fiyat bakımından daha yüksek olabilir.

Şirket Politikaları

Prefabrik ev üreticileri, kendi politikalarına göre fiyatlandırma yapabilirler. Kampanyalar, indirimler ve ödeme seçenekleri gibi faktörler de fiyatı etkileyebilir.

Ek Hizmetler

Montaj, nakliye ve diğer ek hizmetler, prefabrik ev fiyatlarına dahil edilebilir veya ayrıca ücretlendirilebilir. Bu nedenle, tüm hizmetlerin maliyeti dikkate alınmalıdır.


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