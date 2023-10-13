Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞEKONOMİST BROOKS'TAN BAKAN ŞİMŞEK'E ÖVGÜ Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.

Brooks, paylaşımında şunları kaydetti: "Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."

KKM'DEN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Görüşmelerinin arasında basın mensupları ile bir araya gelen Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyona bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade eden Şimşek, kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyledi. İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, kur korumalı mevduattan da çıkmak istediklerini söyledi.

Şimşek, mevcut politikanın para politikasının ima ettiğinden daha sıkı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Dolar, gelişen ülke piyasalarına karşı güçleniyor. Para politikasının sonuçlarını almak için en az 1 yıla ihtiyacımız var. Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz. Şimşek, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yaptığı açıklamada, programlarının ana hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu, bu hedefe ulaşırken tek haneli enflasyon, bunu destekleyen maliye politikası, rezerv birikimi ve kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış gibi birbiriyle entegre bütüncül bir yaklaşım izlediklerini belirtmişti.