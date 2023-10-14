Emekliye %88 kök maaş zammı hesaplandı! 7.500 TL x 12.24 puan refah payıyla en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! (SSK-Bağkur) Seyyanen, intibak payı...

Emekli maaşı zammı her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeniden değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı özel ikramiye, emeklilere verilecek ek bir destek olarak görülüyor. Ayrıca, emekli maaşı zammı için gelecek yılın Ocak ayında tekrar gözden geçirileceği belirtiliyor. Emekli maaşı zammı, emekliler için büyük bir öneme sahiptir. Bu zammın miktarı, emeklilerin geçimlerini sürdürebilmeleri açısından kritik bir rol oynar. 3 aylık verilere dayalı olarak %50'nin üzerinde bir zam beklentisi bulunuyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu, emeklilerin ve yakınlarının merak ettiği bir konudur. Ancak kesin maaş miktarı, zammın büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.