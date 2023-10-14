Emekliye %88 kök maaş zammı hesaplandı! 7.500 TL x 12.24 puan refah payıyla en düşük emekli maaşı 5 haneli olacak! (SSK-Bağkur) Seyyanen, intibak payı...

Emekli maaşı zammı her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeniden değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı özel ikramiye, emeklilere verilecek ek bir destek olarak görülüyor. Ayrıca, emekli maaşı zammı için gelecek yılın Ocak ayında tekrar gözden geçirileceği belirtiliyor. Emekli maaşı zammı, emekliler için büyük bir öneme sahiptir. Bu zammın miktarı, emeklilerin geçimlerini sürdürebilmeleri açısından kritik bir rol oynar. 3 aylık verilere dayalı olarak %50'nin üzerinde bir zam beklentisi bulunuyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu, emeklilerin ve yakınlarının merak ettiği bir konudur. Ancak kesin maaş miktarı, zammın büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de emekli maaşı zammının Ocak ayında yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Erdoğan, bütçe çalışmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anma kapsamında emeklilere özel olarak 5000 TL'lik bir ikramiye verilmesi kararını açıkladı. Ayrıca, emekli maaşı zammı için de yıl başında yeni bir değerlendirme yapılacağının altını çizdi.
Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütçe çalışmaları sonrası 100. yıla özel 5000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararını açıkladı. Başkan Erdoğan emekli maaşı zammı için de yıl başında yeniden değerlendirme yapılacağını vurguladı. Kabine Toplantısı sonrası A Haber ve A Para ortak yayınına katılan Bakan Şimşek emekliye zam için yeni açıklamalarda bulundu.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5000 TL emekli ikramiyesi kararı sonrası yeni açıklamada bulundu. Şimşek, "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.