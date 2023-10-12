MEKAG, DOFER kaç lot verdi? Meka Beton, Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Dofer Yapı ve Meka Beton hakkında ''Kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?'' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte MEKAG, DOFER borsada işlem görme tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz olan Dofer Yapı ve Meka Beton hakkında ''Kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek?'' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte MEKAG, DOFER borsada işlem görme tarihleri...
MEKA BETON (MEKAG) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Meka Beton halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından birkaç gün sonra borsada işlem göreceği tahmin ediliyor. Halka arz sonuçlarının 9 Ekim'de ilan edileceği varsayıldığında şirketin MEKAG koduyla 11-12 Ekim tarihlerinde borsada işlem göreceği düşünülüyor. Resmi tarih paylaşıldığı taktirde haberimize eklenecektir.
DOFER YAPI HALKA ARZI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Dofer Yapı halka arzının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
10-11 Ekim tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayan Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı. Dofer Yapı halka arzında katılımcılara kişi başı 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 5-6 Ekim tarihleri arasında halka arz olan Meka Beton talep toplama işlemleri sona erdi. Şirket 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL sabit fiyattan satışa sundu. Meka Beton halka arzında katılımcılara 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı. Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi.