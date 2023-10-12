MEKAG, DOFER kaç lot verdi? Meka Beton, Dofer Yapı halka arz sonuçları açıklandı! Borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 5-6 Ekim tarihleri arasında halka arz olan Meka Beton talep toplama işlemleri sona erdi. Şirket 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL sabit fiyattan satışa sundu. Meka Beton halka arzında katılımcılara 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı. Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi.