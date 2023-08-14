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Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısında rekor artış!

Türk limanlarına yaz döneminde geçen yıla göre yüzde 66.7 artışla 569 bini aşkın kruvaziyer yolcusunun geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, ‘Yıl sonuna kadar rekor bekliyoruz’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısında rekor artış!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin turizmde talep gören ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bu durumun kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına da yansıdığını belirtti.

Yaz döneminde kruvaziyer yolcu sayısının arttığını belirten Uraoğlu, "Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı Mayıs'ta 176 bin 840'a yükseldi. Haziran'da ise 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33 yolcu geldi. Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde yüzde 66.7 artarak 569 bin 280'e ulaştı" dedi.

1 MİLYONU GEÇER
Kruvaziyer turizmi için uzun yıllardır yatırım yaptıklarının altını çizen Uraoğlu, "Kruvaziyer limanlarına yaptığımız yatırımların turizme ve ülke ekonomisine katkıları rakamlara yansıyor. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılacağını öngörüyoruz. Yıl sonunda bu şekilde ülkeye gelen yolcu sayısının 1 milyonu geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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